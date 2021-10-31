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Chiliz (CHZ) ne kadar oldu, kaç TL? Chiliz (CHZ) yükselir mi?

31.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde en çok konulan kripto paralardan Chiliz (CHZ)'in ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Yatırımcılar 'Chiliz (CHZ) ne kadar oldu?' sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Chiliz (CHZ) ne kadar oldu? Chiliz (CHZ) yükselir mi? İşte merak edilenler...

Chiliz (CHZ) ne kadar oldu, kaç TL? Chiliz (CHZ) yükselir mi?

Chiliz (CHZ)'in güncel fiyatı merak edilirken yükselip yükselmeyeceği de araştırılıyor. Yatırımcılar 'Chiliz (CHZ) ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. Kripto paralar arasında yer alan Chiliz Coin (CHZ), e-spor, spor, eğlence gibi pek çok platformda kullanılan bir sanal para birimi olarak açıklanabilmekte. Peki Chiliz (CHZ) ne kadar oldu?

CHİLİZ (CHZ) NE KADAR OLDU?

Şu anda $ 0,430919 seviyesinde olan Chiliz, bugün %4,81 artış yaşadı. 24 saatlik piyasa hacmi $4,93B olan CHZ, gün içinde 0,380707 - 0,654336 dolar arası değişim gösterdi. Artış trendinde olan kripto paranın artışı sürdüreceği tahmin ediliyor.

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CHİLİZ NEDİR?

Popüler kripto paralar arasında bulunan Chiliz Coin (CHZ), e-spor, spor, eğlence gibi platformlarda kullanılan bir sanal para birimi olarak tanımlanabilmekte. Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token’i olarak biliniyor.

Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından pek çok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlamakta.


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