Dev kripto para borsası Huobi'den Çin adımı! Askıya aldı

Çin'in kripto para yasağının ardından Huobi harekete geçti. Reuters’a yapılan açıklamada, kripto para borsası Huobi, Çin’deki hizmetlerini askıya aldığını doğruladı.

Huobi Pool, dün Çinli müşterilere madencilik barındırma hizmetleri sağlamayı bıraktı. Şirket ayrıca kripto para madencilik makinelerinin satışını da durdurdu.

Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor.” ifadeleri yer almıştı.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 438 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



