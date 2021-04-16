Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem: Kripto paralarla ilgili hazırlıklar yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem, kripto paraların kullanılması tasarrufu konusunda daha fazla düzenleme yapılacağını ve ilgili birimlerin gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

"HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Ertem, "Merkez Bankası bugün önemli bir adım attı. TCMB kripto paraların genel eşdeğer olma fonksiyonunu yasakladı ki bu çok yerindedir. Kripto paralar merkezi olmayan bir tasarruf aracı. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada regülasyonlar henüz söz konusu değil ya da eksik. Dolayısıyla bu sistemlerin bir para birimi gibi kullanılması; kurumlara, bireylere telafisi mümkün olmayan hasar verebilir" dedi.

Ertem, "Bu konuda ilgili birimler reform programı kapsamında düzenlemeler konusunda hazırlıklarını yapıyor" diye konuştu.

Türkiye'de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı bitcoin gibi kripto paraların alışverişte kullanılması yasaklandı. Yapılan bu ilk sınırlayıcı düzenleme ile kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanmış oldu.