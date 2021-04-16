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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem: Kripto paralarla ilgili hazırlıklar yapılıyor

16.04.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte kripto para piyasasında işlem yapan yatırımcıların bazı işlemlerine kısıtlama getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem, "Bu konuda ilgili birimler reform programı kapsamında düzenlemeler konusunda hazırlıklarını yapıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem: Kripto paralarla ilgili hazırlıklar yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem, kripto paraların kullanılması tasarrufu konusunda daha fazla düzenleme yapılacağını ve ilgili birimlerin gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

"HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Ertem, "Merkez Bankası bugün önemli bir adım attı. TCMB kripto paraların genel eşdeğer olma fonksiyonunu yasakladı ki bu çok yerindedir. Kripto paralar merkezi olmayan bir tasarruf aracı. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada regülasyonlar henüz söz konusu değil ya da eksik. Dolayısıyla bu sistemlerin bir para birimi gibi kullanılması; kurumlara, bireylere telafisi mümkün olmayan hasar verebilir" dedi.

Ertem, "Bu konuda ilgili birimler reform programı kapsamında düzenlemeler konusunda hazırlıklarını yapıyor" diye konuştu.

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Türkiye'de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı bitcoin gibi kripto paraların alışverişte kullanılması yasaklandı. Yapılan bu ilk sınırlayıcı düzenleme ile kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanmış oldu.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımı yasaklanırken, küresel kripto para fiyatları, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle düştü. Bitcoin BTC= yaklaşık %3 değer yitirerek 61,490 dolara indi.

TCMB tarafından hazırlanan yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirildi.

Reuters

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