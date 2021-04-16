Merkez Bankası'nın kripto para kararı ne anlama geliyor? Doç. Dr. Levent Şahin açıkladı!

Şahin yaptığı açıklamada, kripto paralarının doğası gereği bir takım avantajlara ve sınırlılıklara sahip olduğunu bildirerek, takip edilememe, anonim bir şekilde hareket etmeye alan sağlama gibi özellikleriyle olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Türkiye'nin kripto para kullanımı konusunda dünyada üst sıralarda yer aldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Ülkemiz kripto para kullanımı konusunda dünyada üçüncü sırada, Avrupa'da da birinci sırada bulunuyor. Merkez Bankasının aldığı karar ülkemizde çok kişiyi ilgilendiriyor. Yönetmeliğe göre kripto para, artık mal ya da hizmet alımı için kullanılamayacak. Kripto para alışverişinde aracı kurumlar devre dışı kalacak. Bankaya yatırdığınız para üzerinden satın alabileceksiniz. Bunu kripto para haliyle değil, normal paraya dönüştürüp kullanabileceksiniz. Paranın takip edilebilirliği kolaylaşıyor. Gelirlerin vergilendirilmesi adına önemli bir kolaylık sağlayacak."

"KRİPTO PARA MAĞDURİYETLERİ AZALACAK"

Doç. Dr. Şahin, kripto paraların arkasında herhangi bir otorite olmadığı için çok da güvenilir olmayan bir yapı sunduğuna değinerek, spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık olması dolasıyla insanların özellikle küçük yatırımcının mağduriyetine neden olduğunun altını çizdi.