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Cumrocket Coin nedir? Cumrocket Coin nereden ve nasıl alınır?

07.06.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan teknoloji devi Elon Musk, kripto para piyasası üzerinde oldukça etkili. Geçtiğimiz sene Musk’ın Twitter bio’suna Bitcoin yazması ile beraber tarihi bir şekilde yükselişe geçen Bitcoin’den sonra, şimdi de yaptığı paylaşımla Cumrocket coininin yükselmesine neden oldu. Musk’ın paylaşımından sonra Cumrocket, yüzde 366 değer kazandı.

Cumrocket Coin nedir? Cumrocket Coin nereden ve nasıl alınır?

Yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözler ile kripto para piyasası üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Elon Musk, Twitter hesabına sadece Bitcoin yazması ile Bitcoin’in değerini yükseltmiş, bir televizyon programında DogeCoin ile ilgili söylediklerinden sonra ise Dogecoin’in bir anda hızla değer kaybetmesine neden olmuştu. Tüm bunlardan sonra ise sıra Cumrocket’e gelmiş gibi gözüküyor.

SADECE EMOJİ KULLANDI!
Yatırımcıların sıkı takipçisi olan Musk, paylaşımında yazı dahi yazmadı ve sadece emoji kullandı. NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. Attığı emoji ile Cumrocket için "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu.

CUMROKET COİN NEDİR?

CumRocket projesi belli bir kuruluşun, işletmenin tasarımından ziyade bir topluluğun çalışmaları ile ortaya çıktı. İşlem ücretlerini düşük seviyelerde tutabilmek adına, Binance Smart Chain altyapısı kullanıldı. Bir non-fungible token (NFT) platformu olan CumRocket, insanların +18 içeriklerini buraya yükleyip, satışa çıkarmasına imkan tanıyor.

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Alışveriş kripto para üstünden gerçekleştiği için işlemlerde belli bir düzeye kadar anonimlik sağlanmış oluyor. Toplam 10 milyar arzı olacak şekilde tasarlanan CUMMIES, bu platformun standart tokenı olarak işlev görüyor. CUMMIES sahipleri, tokenı tuttukça cüzdanlarını büyütebiliyorlar. Her işlemden kesilen işlem ücretinin yarısı, CUMMIES sahiplerine daha fazla CUMMIES vermek için kullanılıyor. Kalan yarısı da imha ediliyor.

CUMROCKET COİN NEREDEN ALINIR?

Nispeten yeni bir token olarak CUMMIES henüz pek çok borsada mevcut değil. Ancak, CUMMIES jetonları satın almak istiyorsanız, bunu PancakeSwap'ta yapabilirsiniz.

CUMROCKET NE KADAR?

Cumrocket şu an için 0,887’den işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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