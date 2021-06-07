Cumrocket Coin nedir? Cumrocket Coin nereden ve nasıl alınır?

Yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözler ile kripto para piyasası üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Elon Musk, Twitter hesabına sadece Bitcoin yazması ile Bitcoin’in değerini yükseltmiş, bir televizyon programında DogeCoin ile ilgili söylediklerinden sonra ise Dogecoin’in bir anda hızla değer kaybetmesine neden olmuştu. Tüm bunlardan sonra ise sıra Cumrocket’e gelmiş gibi gözüküyor.

SADECE EMOJİ KULLANDI!

Yatırımcıların sıkı takipçisi olan Musk, paylaşımında yazı dahi yazmadı ve sadece emoji kullandı. NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. Attığı emoji ile Cumrocket için "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu.

???????? –> ???? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2021

CUMROKET COİN NEDİR?

CumRocket projesi belli bir kuruluşun, işletmenin tasarımından ziyade bir topluluğun çalışmaları ile ortaya çıktı. İşlem ücretlerini düşük seviyelerde tutabilmek adına, Binance Smart Chain altyapısı kullanıldı. Bir non-fungible token (NFT) platformu olan CumRocket, insanların +18 içeriklerini buraya yükleyip, satışa çıkarmasına imkan tanıyor.