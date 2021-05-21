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Elon Musk, 'Bitcoin'in enerji tüketimi' ile ilgili tweete kayıtsız kalmadı

21.05.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin iş insanlarından Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. Musk dün gece de Bitcoin'in enerji tüketimiyle ilgili yorumlar yaptı ve "Son dönemdeki aşırı enerji harcaması ve bunun hızlı büyümesi yenilenebilir enerjiyle yapılamazdı" dedi. Ardından Musk'a birçok kripto uzmanından ve yöneticisinden yorum yağdı.

Elon Musk, 'Bitcoin'in enerji tüketimi' ile ilgili tweete kayıtsız kalmadı

Enerji tüketiminden dolayı Bitcoin'i eleştiren Musk geri adım atarak, Bitcoin satmayacağını belirtmişti. Musk şimdide varlık yönetim şirketi Ark Invest COO’su Brett Winton’un Bitcoin‘in enerji tüketimiyle ilgili bir tweet’ine kayıtsız kalmadı.

KRİPTO PARA YORUMLARINI BIRAKMIYOR

Elon Musk, DOGE paylaşımı yaptıktan sonra dün gece yine kripto para yorumları yaparak gündem oldu. Bitcoin’in enerji tüketimi konusuna değinen Musk, Winton'un; “Daha önce Bitcoin üretiminin, güneş ve pil sistemleriyle ekonomik olarak ölçeklenip nasıl daha büyük bir şebeke enerjisi ile yapılabileceğini göstermiştik.” tweetine yorum yaptı.

İşte Winton'un o paylaşımı:

MUSK: BU TÜKETİM YENİLENEBİLİR ENERJİYLE YAPILAMAZDI

Musk'ın Winton’a verdiği cevapta ise “Bunun zamanla ‘yapılabileceği’ fikrine katılıyorum. Ancak aşırı enerji tüketiminin büyümesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bu kadar hızlı yapılamazdı. Bu sorun, ilk 10 hash sağlayıcıları, denetlenmiş yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan enerji rakamlarını paylaşırlarsa çözülür” dedi.

elonn

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