Elon Musk, 'Bitcoin'in enerji tüketimi' ile ilgili tweete kayıtsız kalmadı

Enerji tüketiminden dolayı Bitcoin'i eleştiren Musk geri adım atarak, Bitcoin satmayacağını belirtmişti. Musk şimdide varlık yönetim şirketi Ark Invest COO’su Brett Winton’un Bitcoin‘in enerji tüketimiyle ilgili bir tweet’ine kayıtsız kalmadı.

Elon Musk, DOGE paylaşımı yaptıktan sonra dün gece yine kripto para yorumları yaparak gündem oldu. Bitcoin’in enerji tüketimi konusuna değinen Musk, Winton'un; “Daha önce Bitcoin üretiminin, güneş ve pil sistemleriyle ekonomik olarak ölçeklenip nasıl daha büyük bir şebeke enerjisi ile yapılabileceğini göstermiştik.” tweetine yorum yaptı.

İşte Winton'un o paylaşımı:

Previously, we demonstrated how bitcoin minting could allow solar + battery systems to economically scale to provide a larger share of grid energy.



As expected (in this update) the result holds across different historical bitcoin pricing/hash timeframes https://t.co/s70jCvR5sd