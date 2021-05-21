Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoin'de teknik göstergeler dönüm noktasında

Geçtiğimiz günlerde Çin'in finansal kuruluşlara yapmış olduğu kripto para yasağı ile Elon Musk'ın da Bitcoin satacağı sinyalini vermesinin ardından Bitcoin'deki sert dalgalanmalar devam ediyor.

BITCOIN 20 BİN DOLAR KAYBETTİRDİ

Son 10 günde düşüş eğilimine geçen Bitcoin yatırımcılarına yaklaşık olarak 20 bin dolar kaybettirdi. Tüm dünyada panik yaratan Bitcoin'in düşüşü alt coinleri de olumsuz etkiledi. Çok yüksek miktarlarda satışı yapılan Bitcoin, bu süreçte yüzde 30 değer kaybetti. Bitcoin'de teknik göstergeler dönüm noktasında ve 40 bin dolar civarında dalgalanmaya devam ediyor. Bitcoin en son geçtiğimiz Şubat ayında bu seviyeleri görmüştü.

BITCOIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Bloomberg'te yer alan habere göre, Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalaması da şuan tam 40 bin dolar seviyesinde bir destek oluştururken, 50 günlük ortalama da 100 günlüğü aşağı doğru kesmeye doğru ilerliyor.

Görece güç endeksi Bitcoin aşırı satılmış durumda ve fiyatların yükselebilme ihtimali olduğuna işaret ederken, hareketli ortalamalardaki desteklerin altına sarkılması ve aşağı yönlü kesişimlerin gerçekleşmesi düşüş trendinin başlayabileceğinin sinyalini verebilir.



