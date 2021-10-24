Doge Army coin alınır mı? Twitter'da gündem olan Doge Army coin yükseliyor mu?

Doge Army coinin son durumu araştırılıyor. Twitter'da gündeme gelen Doge Army coinin yatırımcılarını üzdüğü söyleniyor. Bu coini almak isteyenlerin Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarını kullanabileceği biliniyor. Dogecoin kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapıyor. Öncelikle bir hesap oluşturup. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

DİWOT COİN TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 1. sıraya yükselen Doge Army Coin'in yatırımcılarına kötü haberi var. Oldukça büyük bir düşüş yaşayan Doge Coin 'in, bu sebeple Twitter'da gündem olduğu düşünülüyor. Ancak, başlığın içeriğine girenler yeterince ilgili tweet paylaşılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.



