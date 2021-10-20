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Dogecoin'de değer kaybı! 20 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 20 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

20.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ekim haftanın üçüncü gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum ve Ripple bugün yükseliş yaşarken Dogecoin'de ise düşüş yaşandı. Bitcoin bugün %2,84 seviyesinde değer kazandı. Peki 20 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 20 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Dogecoin'de değer kaybı! 20 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 20 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 20 Ekim Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %2,84 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Bugün ise 63 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 20 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

20 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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20 Ekim haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %2,84'lik bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 63.931,0 yani 597.578,75 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 63.543,7 - 64.343,4 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $31,12B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%1,62'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.847,91 yani 35.955,90 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %1,78'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,244812 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,242163 - 0,246289 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,29B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %1,11'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,09996 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,08703 - 1,10780 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,71B.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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