FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Dogecoin'de düşüş! 2 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Dogecoin'de düşüş! 2 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

02.12.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Aralık haftanın dördüncü gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dogecoin, Ethereum ve Ripple bugün düşüş yaşarken, Bitcoin'de yükseliş meydana geldi. Dogecoin bugün %4,50 seviyesinde değer kaybetti. Peki 2 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Dogecoin'de düşüş! 2 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 2 Aralık Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %0,03 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti. Son olarak bugün ise 56 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 2 Aralık 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

2 ARALIK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

728xauto (82)

2 Aralık haftanın dördüncü günü Bitcoin bugün %0,03'luk bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $56.780,4 yani 768.537,66 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 55.807,9 - 57.377,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $37,54B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ethereum3

%3,84'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $4.521,65 yani 61.083,68 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %4,50'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,205432 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,201681 - 0,209312 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $988,92M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

ripple7

Bugün %2,86'lık bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,97233 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,95647 - 0,98995 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,61B.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
PARTNER Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama: Eliniz yüzünüz düzgünse... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama: Eliniz yüzünüz düzgünse...
SEC Başkanı yine kripto para uyarısı yaptı! SEC Başkanı yine kripto para uyarısı yaptı!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Türk-İş asgari ücret için tarih ve rakam verdi!

Türk-İş asgari ücret için tarih ve rakam verdi!

TİSK’ten 'asgari ücret' talebi

TİSK’ten 'asgari ücret' talebi

Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı

Kalıcı yüksek enflasyon riski açıkça arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.