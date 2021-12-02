Dogecoin'de düşüş! 2 Aralık Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 2 Aralık Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 2 Aralık Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %0,03 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti. Son olarak bugün ise 56 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 2 Aralık 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

2 ARALIK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

2 Aralık haftanın dördüncü günü Bitcoin bugün %0,03'luk bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $56.780,4 yani 768.537,66 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 55.807,9 - 57.377,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $37,54B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%3,84'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $4.521,65 yani 61.083,68 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %4,50'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,205432 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,201681 - 0,209312 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $988,92M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %2,86'lık bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,97233 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,95647 - 0,98995 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,61B.

