Dogecoin'den milyonlar kazandıktan sonra istifa etti

Goldman Sachs’ın kıdemli müdürü Aziz McMahon'un, son dönemde özellikle Tesla Ceo'su Elon Musk tarafından çok fazla reklamı yapılan Dogecoin'e yatırım yaparak 'milyonlar kazandığı' açıklandı

EFinancialCareers tarafından yayınlanan bir rapora göre McMahon, yaptığı yatırımın ardından yüzde 18 bin oranında kazanç sağlayarak bankadaki görevinden istifa etti.

Öte yandan, bu açıklamalar sadece bir iddia ve McMahon'un tam olarak ne kadar kazandığı ise henüz bilinmiyor.

Bankanın 14 yıllık çalışanı olan isim, The Guardian'ın sorularını da yanıtsız bıraktı.

Bu süreçte uzmanlar, yatırımcıları ihtiyatlı davranmaları konusunda uyarıyor.



