Dogecoin neden düşüyor? Dogecoin yükselir mi? İşte anlık fiyatlar

6 Aralık 2013 tarihinde tanıtılan ve anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilen Dogecoin diğer kripto para birimleri düşüş yaşarken, bu düşüşten etkilenmemişti. Geçtiğimiz gün bütün zamanların rekorunu kıran Dogecoin vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Peki Dogecoin neden düşüyor? Dogecoin yükselir mi?

DOGECOİN NEDEN DÜŞÜYOR? DOGECOİN YÜKSELİR Mİ?

Son dönemde Bitcoin'de yaşanan sert düşüş ile birlikte alt coinlerde de düşüş yaşanmış ve bununla beraber yatırımcılar büyük kayıplar yaşamıştı. Buna rağmen Dogecoin'de çok büyük kayıplar yaşanmadı. Dogecoin şu anda 21 Nisan'da $ 0,322457 yani 2,63 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. -21,70% oranında düşüş yaşayan Dogecoin, gün aralığında 0.301313 - 0.346599 dolar değerleri arasında değişim gösterdi. Piyasa değeri $42,14B olan Dogecoin'in 24 saatlik toplam hacmi ise $24,12B.

DOGECOİN YÜKSELİR Mİ?

Dogecoin yeni bir ralli başlatmış ve 0.5 dolar seviyesine kadar tırmanış göstermişti. Sonrasında düşüşe geçen Dogecoin 0.27 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bir grup 20 Nisan’nın Dogecoin günü ilan etmiş ve birçok platformda örgütlenerek Dogecoin’i 1 dolara ulaştırmaya çalışmıştı. Dogecoin’in 20 Nisan’da yeni bir rekor kırıp kıramayacağı, WallStreetBets’in oldukça iddialı ifadelerinin ardından merak ediliyordu. Doge’nin 1 dolar olması için ellerinden geleni yapacaklarını iddia etmişler fakat bunun bir manipülasyon olabileceği de belirtilmişti.

