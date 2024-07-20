Dünyadaki kriz ona yaradı: 24 saatte büyük yükseliş: Bitcoin'in fiyatı 67 bin doları aştı!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, küresel yazılım sorununun kripto para ağlarını etkilememesi üzerine 67 bin doların üzerine çıktı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,7’den fazla artarak 2 trilyon 440 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentilerin de kripto para piyasasını olumlu yönde etkilediği ifade ediliyor. Trump, kripto para piyasalarına ilişkin pozitif söylemlerde bulunmuştu.

Saat 23.00 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 5,9’a yakın artış yaşayan Bitcoin, 67 bin 62 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,1 değer kazanarak 3 bin 507 dolar seviyesine yükseldi.

(AA)