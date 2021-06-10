El Salvador'un ardından Meksika ve İran'dan da talep geldi! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile geçen karar ile, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre'ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söyledi. Bukele'ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini de kolaylaştıracak.

BITCOIN'DE YAKLAŞIK YÜZDE 14 ARTIŞ

Son 24 saat içinde 32,591.16 ve 37,575.56 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 13.56 artışla 37.205.85 dolara tırmanırken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.49 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 80 milyar dolarlık artışla 694 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,412.20 ve 2,619.96 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 5.59 artışla 2,575.51 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 6.16 ve piyasa hacmi de yaklaşık 15 milyar dolarlık artışla 298 milyar dolar düzeyindeydi.