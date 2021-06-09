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El Salvador'un kararının ardından Bitcoin yükseldi!

09.06.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi yüzde 6.0'dan çok artışla 35,000 doları aştı.

El Salvador'un kararının ardından Bitcoin yükseldi!

Son 24 saatte 31,114.44 dolara kadar inen Bitcoin, yasal düzenlemenin, Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile kabul edildiğinin açıklanmasının ardından 35,389.88 dolara kadar tırmandı.

BUKELE: YENİLİK VE EKONOMİ GETİRECEK

Salvador Kongresi'nden geçen karar ile, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre'ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söyledi.

Onaylanan yasada, Bitcoin'in herhangi bir işlemde sınırsız bir şekilde kullanılabileceği, kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine getirmekte sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.

Devlet Başkanı Bukele, hafta başında Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.

Bukele'ye göre, Bitcoin ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini de kolaylaştıracak.

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Kaynak: DHA

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