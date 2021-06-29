Binance'a tek tek darbe! ABD, Japonya, Almanya'dan sonra İngiltere'de de yasaklandı

İngiltere sermaye piyasalarının düzenleyici kurumu FCA, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’ın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. İngiltere’nin hamlesinin ardından en popüler kripto paralardan Bitcoin yüzde 1.4 gerileyerek 34 bin 200 doları gördü.

Reuters’ın haberine göre FCA Binance’ın regüle edilmiş bir faaliyet yapamayacağını duyurdu ve dünyada giderek daha fazla inceleme altına giren bu platforma karşı kullanıcıları uyardı. Günde 2 milyar dolarlık işlemin yapıldığı Binance’a karşı ABD, Japonya ve Almanya’nın ardından İngiltere de harekete geçti.

KARA PARA ŞÜPHESİ

Binance, FCA’nın kararından sonra yaptığı açıklamada, Binance.com internet sitesinde sunulan hizmetleri etkilemeyeceğini ifade etti. Binance şirketi sözcüsü, “Düzenleyicilerle çalışırken iş birliğine dayanan bir yaklaşımı benimsiyoruz ve koşullara uyma yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz” dedi.

Binance geçen yıl haziranda FCA tarafından regüle edilmiş bir şirketi satın almış ve bunu sterlin ve euro kullanarak kripto para işlemi hizmeti sağlamak için kullanacağını açıklamıştı.

Kısa süre önce Binance’a kara para ve vergi suçu iddiasıyla ABD’de de soruşturma açıldı. Bloomberg’in duyurduğu habere göre Amerikan Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürütülen gizli soruşturma Binance’ın işleyişini mercek altına aldı.

Habere göre müşterileri arasında ABD federal kurumlarının da bulunduğu adli blokzincir firması Chainalysis, geçen yıl Binance üzerinden suçla bağlantılı paraların diğer kripto borsalarına göre daha çok geçtiği sonucuna vardı.

Japonya 25 Haziran’da Binance’ın ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği kararına varmış, Almanya ise para cezası uyarısında bulunmuştu. Dijital para çıkarmaya hazırlanan Çin de kripto paralara karşı ardı ardına önlemler alıyor.

KANADA'DA OPERASYONLAR DURDU

Kanadalı regülatör, Nisan ayında uyarıda bulunmuş ve kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermeleri için regülasyonlara uymaları gerektiğini belirtmişti. Bununla da yetinmeyip bazı kripto para borsalarına yasak getirmişti.

Binance, yaptığı açıklama ile Ontario'da faaliyetine son vereceğini açıkladı. Kuruluş, Ontario'daki kullanıcıların pozisyonlarını 31 Aralık 2021'e kadar kapatma çağrısı yaptı.

KRİPTO PİYASANIN DÖRTTE BİRİNE HAKİM OLDU

2017’den beri faaliyette olan Binance’in kurucusu ve CEO’su teknoloji girişimcisi 44 yaşındaki Changpeng Zhao. Sanal dünyada ‘CZ’ olarak tanınan CEO Çin ve Kanada vatandaşı.

Forbes’a göre Changpeng Zhao’nun 2 milyar dolara yakın serveti var. Cayman Adaları’nda kurulan Binance’ın Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Kripto paraların yüzde 25’i Binance üzerinden alınıp satılıyor. Bloomberg, Binance’ın kripto para alım satımı için platform oluşturarak sadece geçen yıl 800 milyon dolar gelir elde ettiğini yazdı.

ÜNLÜ ŞİRKETTEN YENİ YASAK

Öte yandan dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Huobi, kullanıcı sözleşmesinde 26 Haziran tarihinde yaptığı değişiklik ile Çin ve Tayvan'dan yatırımcılarını Huobi web sitesi üzerinden türev alım satım hizmetlerini kullanmalarının yasaklandığını bildirdi.

İsrail, Irak, Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kırgızistan ve İngiltere'den yatırımcılar da web sitesinin türev ticareti hizmetlerini kullanamayacaklar.

BAKIM İÇİN ASKIYA ALINDI

Financial Times haberine göre Binance hızlı ödeme sistemini askıya aldı. Faster Payments olarak bilinen sistemde yaşanan problemle ilgili ise "bakım için askıya alındığı" açıklandı.

Binance, kesintinin ne kadar süreceğini söylemedi ve durum hakkında hemen açıklama yapmayı reddetti. Binance'in web sitesi, müşterilerin banka kartlarını kullanarak hala para taşıyabileceklerini söylese de, Faster Payments'a erişimin olmaması, İngiltere müşterilerinin borsadan doğrudan banka hesaplarına para taşıma işini önemli ölçüde engelledi.

ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ

Binance geçen haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yapılan açıklamaya göre kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesi yasak olacak. Kuruluşa çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için ek süre tanındı.



