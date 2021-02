Elon Musk'tan Bitcoin yanıtı: Yatırımcı değil, mühendisim!

Elon Musk kripto para dünyasında oldukça ilginç işlere imza atıyor. Ünlü milyarderin daha önce Dogecoin hakkında yaptığı paylaşımlar ise hala hafızalarda. Ancak Musk'ın kripto para borsasındaki en büyük atılımı Bitcoin ile oldu. Clubhouse'taki programda Bitcoin'i desteklediğini söyleyen Musk'ın elektrikli otomobil üreten Tesla şirketi, tam 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. Musk geçtiğimiz günlerde ise kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao ile tweetleşti. Karşılık konuşmaların konusu ise Elon Musk'ın sahibi olması muhtemel bir kripto para birimiydi. Şimdi ise Musk, Zhao ile bir kez daha karşı karşıya geldi.

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, verdiği bir röportajda Elon Musk'ın Dogecoin'e karşı bu kadar istekli olmasına şaşkın olduğunu belirtti ve Musk'ın şirketi Tesla'nın Bitcoin'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptığı bilgisini tekrarladı. Bloomberg Twitter hesabından paylaşılan röportaja ise Elon Musk'tan jet hızında yanıt geldi.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.



However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.



Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.