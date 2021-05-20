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Elon Musk'tan "DOGE 1 dolar olacak" mesajı!

20.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin'de ve diğer alt coinlerdeki sert düşüşlerin ardından Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Dogecoin (DOGE) paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

Elon Musk'tan "DOGE 1 dolar olacak" mesajı!

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 30,681.50 ve 40,725.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.32 düşüşle 39,626.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 22.00 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 741 milyar dolar düzeyindeydi. Bitcoin'le birlikte alt coinlerde de büyük düşüşler oldu. Bu düşüşlerin ardından dünyada birçok yatırımcı nakite geçmeyi tercih ederek, Tether'in hacmini yükseltti. Kripto para piyasasında bu gelişmeler yaşanırken, Tesla CEO'su Musk yeniden Dogecoin paylaşımı yaptı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Dogecoin (DOGE) paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Musk, bu sefer de bir görsel paylaşarak “Resimdeki Dogecoin ne kadar” ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın paylaştığı görselde Dogecoin’in maskotu 1 doların üzerinde görülüyor. Musk bu paylaşımla DOGE'nin 1 dolar olacağını ima ettiğini söyleyen takipçileri, paylaşımı heyecanla karşıladı.

Musk’ın bu payaşımının hemen ardından DOGE, Coingecko verilerine göre son 1 saatte %10 oranında yükseliş getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk
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