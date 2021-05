Elon Musk'tan "DOGE 1 dolar olacak" mesajı!

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 30,681.50 ve 40,725.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.32 düşüşle 39,626.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 22.00 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 741 milyar dolar düzeyindeydi. Bitcoin'le birlikte alt coinlerde de büyük düşüşler oldu. Bu düşüşlerin ardından dünyada birçok yatırımcı nakite geçmeyi tercih ederek, Tether'in hacmini yükseltti. Kripto para piyasasında bu gelişmeler yaşanırken, Tesla CEO'su Musk yeniden Dogecoin paylaşımı yaptı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Dogecoin (DOGE) paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Musk, bu sefer de bir görsel paylaşarak “Resimdeki Dogecoin ne kadar” ifadelerini kullandı.

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V