ERC-20 nedir? ERC-20 ne işe yarar?

Kripto paralar, yeni bir teknoloji olan blok zincirini (blockchain) kullanırlar. Bu blok zincirlerinin kendine ait kuralları ve standartları vardır. ERC-20 de bir blok zincirinin standartlarına verilen genel bir isimdir. Ethereum blok zincirine ait ERC-20 ne işe yarar?
ERC-20, Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirilen tokenler için kullanılan kurallar ve standartlardır. Tokenler kendilerine ait bir blok zinciri kullanmazlar, başka bir blok zinciri üzerine inşa edilirler. Birçok token ERC-20 standartları ile kurulmuştur. ERC-20 standartları ile geliştirilen tokenler Ethereum blokzincirini kullanırlar. Bu tokenler alınıp satılırken yapılan işlemlerin ücreti Ether cinsinden verilir. Bu işlem ücretine Gas denmektedir.
ERC-20 açılımı, "Ethereum Request For Comments" cümlesidir. Bu cümlenin kısaltımının sonuna 20 eklenmesinin sebebi ise standardın türünün belirlenmesidir. Yani ERC-20, Ethereum yorumlar için talep anlamına gelir ve sonundaki 20 sayısı ile standart türü belirtilir.
ERC-20, Ethereum blok zinciri ile geliştirilen tokenler için belirli kuralları ve standartları belirtir. Bu tokenler için farklı fonksiyonlar sunar.
ERC-20 standardı olabilmesi için bir tokenin Ethereum ağı üzerinde geliştirilmesi gereklidir. Ethereum ağında bir token geliştirilirken token koduna ERC-20 standartları da eklenmektedir.
ERC-20 cüzdan, Ethereum ağına bağlı çalışan cüzdandır. ERC-20 cüzdanın avantajı, Ethereum ağına bağlı olan tokenleri burada toplayabilme imkanıdır. Farklı kripto para borsalarına ait tokenler, ERC-20 cüzdan adresine gönderildiğinde bunların toplam değerini görmek ve grafiklerini incelemek mümkündür.
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