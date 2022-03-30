ERC-20 nedir? ERC-20 ne işe yarar?

Kripto paralar, yeni bir teknoloji olan blok zincirini (blockchain) kullanırlar. Bu blok zincirlerinin kendine ait kuralları ve standartları vardır. ERC-20 de bir blok zincirinin standartlarına verilen genel bir isimdir. Ethereum blok zincirine ait ERC-20 ne işe yarar?

ERC-20 nedir?

ERC-20, Ethereum blok zinciri üzerinde geliştirilen tokenler için kullanılan kurallar ve standartlardır. Tokenler kendilerine ait bir blok zinciri kullanmazlar, başka bir blok zinciri üzerine inşa edilirler. Birçok token ERC-20 standartları ile kurulmuştur. ERC-20 standartları ile geliştirilen tokenler Ethereum blokzincirini kullanırlar. Bu tokenler alınıp satılırken yapılan işlemlerin ücreti Ether cinsinden verilir. Bu işlem ücretine Gas denmektedir.

ERC-20 açılımı, "Ethereum Request For Comments" cümlesidir. Bu cümlenin kısaltımının sonuna 20 eklenmesinin sebebi ise standardın türünün belirlenmesidir. Yani ERC-20, Ethereum yorumlar için talep anlamına gelir ve sonundaki 20 sayısı ile standart türü belirtilir.

ERC-20 ne işe yarar?

ERC-20, Ethereum blok zinciri ile geliştirilen tokenler için belirli kuralları ve standartları belirtir. Bu tokenler için farklı fonksiyonlar sunar.

İşlemlerin akıllı sözleşmeler ile korunmasını sağlar.

ERC-20 standardı, bu standardı kullanan tokenlerin Ethereum ağında birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlar.

Ether para birimi destekleyen cüzdanlar, ERC-20 tokenlerini de destekler.

ERC-20 token oluşturma işlemi çok hızlıdır. Yeni bir blok zinciri geliştirilmesine gerek yoktur.

ERC-20 tokenleri yeni bir blok zinciri yerine Ethereum blok zincirini kullandığı için daha güvenilir bir izlenim oluşturur.

ERC-20 nasıl alınır?

ERC-20 standardı olabilmesi için bir tokenin Ethereum ağı üzerinde geliştirilmesi gereklidir. Ethereum ağında bir token geliştirilirken token koduna ERC-20 standartları da eklenmektedir.

ERC-20 cüzdan nedir?

ERC-20 cüzdan, Ethereum ağına bağlı çalışan cüzdandır. ERC-20 cüzdanın avantajı, Ethereum ağına bağlı olan tokenleri burada toplayabilme imkanıdır. Farklı kripto para borsalarına ait tokenler, ERC-20 cüzdan adresine gönderildiğinde bunların toplam değerini görmek ve grafiklerini incelemek mümkündür.

