Ethereum (ETH) yükselir mi, düşer mi? İşte Ethereum (ETH) yorumları...

19 Aralık 2016 tairihde ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aşmış olan Ethereum, en popüler kripto paralardan biridir. 2013 senesinin sonlarında Vitalik Buterin tarafından kullanıma sunulmuş olan Ethereum'un yükselip yükselmeyeceği yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Ethereum (ETH) yükselir mi, düşer mi?

ETHEREUM (ETH) YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? ETHEREUM YORUMLARI...

Bitcoin, bugün 53 bin 500 dolarlık fiyatla el değiştiriyor. Şu anda 20 Nisan'da 2.185,86 ABD Doları üzerinden işlem gören Ethereum ise yüzde 8'lik bir düşüşle 18.17.755,74 Türk Lirası değerine sahip. Analistlerin yorumlarına göre Ethereum kanal desteğinin üzerinde kalırsa, 2.450 doların üzerinde yeni bir artış başlatabilir.

Yukarı yönde ilk direnç, 2.500 dolar seviyesine yakın gözüküyor. 2.500 dolar seviyesinin üzerinde başarılı bir kırılma, 2.550 dolar seviyesine doğru bir hareket başlatabilir. Daha fazla kazanımın, önümüzdeki gelecek seanslarda 2.600 dolar ya da hatta 2.660 dolarlık bir testin hızını belirlemesi muhtemel.

DOGECOİN YÜKSELECEK Mİ?

Elon Musk'ın da Twitter hesabından yapmış olduğu destek paylaşımları sonrası Dogecoin, yükselişini sürdürüyor. Dogecoin, son olarak 0,418 dolar seviyesinde işlem görüyor. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının yaptığı "20 Nisan Dünya Doge günü" paylaşımları kripto para piyasasında yatırımcılar tarafından beklenti yaratırken, bu beklentiyi destekleyen resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



