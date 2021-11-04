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Ethereum tarihi zirvesini gördü! Shiba Inu geriledi, Floki Inu yükseldi

04.11.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların atası olarak bilinen Bitcoin'den sonra gelen Ethereum dün gece tarihi zirvesini görerek 4 bin 665,87 dolara yükseldi. Ethereum bugün 4 bin 530 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Öte yandan Ethereum'daki yükselişe rağmen Bitcoin'in düşüşü devam ediyor. Yatırımcıların yeni gözdesi Shiba Inu ise değer kaybederken Floki Inu yükseliyor.

Ethereum tarihi zirvesini gördü! Shiba Inu geriledi, Floki Inu yükseldi

Son zamanlarda gözde olan birçok kripto parada düşüş varken Ethereum dün akşam saatlerinde 4 bin 665,87 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Daha sonra Etherum sabah saatlerinde 4 bin 550 dolara kadar geri çekildi.

Gece zirveyi gören Ethereum’da bu hafta yüzde 10’luk bir değer aralığı gözlendi.

Son verilere göre, Ethereum madencilik faaliyetlerinden toplamda 17 milyar dolar gelir elde edilirken bu rakam Bitcoin madencileri için 13.6 milyar dolarda kaldı.

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BITCOIN'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Güne 63 bin 300 dolar seviyelerinde başlayan Bitcoin ise öğle saatlerinde 61 bin dolar 300 seviyesine kadar geriledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in 20 Ekim’de 67 bin 016’lık rekor seviyeye ulaşmasından bu yana 60 bin seviyesine doğru seyir sürüyor.

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FLOKI INU YÜKSELİŞTE

İş insanı Elon Musk'ın tweet'lerinden destek alan ve yatırımcıların dikkatini çeken Floki coin yükselişine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Musk, Dogecoin hakkında attığı tweetlerle bu altcoine yatırımcıların talebinin artmasına sebep olmuştu, bunun sonucunda ise Dogecoin bir anda hızlı şekilde yükselişe geçmişti.

Coinmarketcup verilerine göre Floki Inu 0.000309 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

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SHIBA INU DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasasının son dönemdeki gözdelerinden olan Shiba Inu’da ise değer kaybı yaşandı.

Ünlü milyarder Elon Musk’ın twitleri sonrası bu yıl en çok kazandıran paraların arasına giren Shiba Inu, bugün düşüşe geçti. Shiba Inu bugün yüzde 15 değer kaybıyla 0,00054787 seviyesinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ethereum
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