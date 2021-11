Maaşını Bitcoin'le alacak ilk politikacı belli oldu!

Eylül ayı itibarıyla kripto paralardaki hareketlilik kamu çalışanlarının ve politikacıların da gözünden kaçmıyor. Öyle ki El Salvador Başkanı Nayip Bukele, eylül ayı itibarıyla Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmişti. Kripto paralara politikacıların da ilgi göstermesinin ardından bir açıklama da Miami Belediye Başkanı'ndan geldi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Morgan Creek Capital’ın Management’tan Anthony Pompliano’nun “Maaşını bitcoin ile alacak ilk Amerikalı politikacı kim olacak?” sorusu üzerine Twitter hesabından , "Bir sonraki maaşını ‘yüzde 100 Bitcoin’le alacağını" söyledi.

I’m going to take my next paycheck 100% in bitcoin…problem solved! @Sarasti can you help? https://t.co/v4YdPZ0tYc