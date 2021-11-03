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Maaşını Bitcoin'le alacak ilk politikacı belli oldu!

03.11.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'den çarpıcı bir açıklama geldi. Suarez, bir fon yöneticisinin sorduğu "Maaşını bitcoin olarak alacak ilk ABD'li politikacı kim olacak?" sorusuna, bir sonraki maaşını yüzde 100 Bitcoin'le alacağını belirterek cevap verdi.

Maaşını Bitcoin'le alacak ilk politikacı belli oldu!

Eylül ayı itibarıyla kripto paralardaki hareketlilik kamu çalışanlarının ve politikacıların da gözünden kaçmıyor. Öyle ki El Salvador Başkanı Nayip Bukele, eylül ayı itibarıyla Bitcoin'i resmi para olarak kabul etmişti. Kripto paralara politikacıların da ilgi göstermesinin ardından bir açıklama da Miami Belediye Başkanı'ndan geldi.

"MAAŞIMI BITCOIN'LE ALACAĞIM"

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Morgan Creek Capital’ın Management’tan Anthony Pompliano’nun “Maaşını bitcoin ile alacak ilk Amerikalı politikacı kim olacak?” sorusu üzerine Twitter hesabından , "Bir sonraki maaşını ‘yüzde 100 Bitcoin’le alacağını" söyledi.

Miami’yi dijital finansın yeni merkezine dönüştürmek isteyen Suarez geçen ay belediye çalışanlarının tüm maaşını kripto parayla ödemeyi planladıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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