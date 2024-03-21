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Fed kararı Bitcoin'de rüzgarı terse döndürdü! Yeniden yükselmeye başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 13:22
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Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'de düşüş sona erdi. Fed kararı sonrası ibre yeniden yükselişte. Bitcoin ne kadar oldu?

Fed kararı Bitcoin'de rüzgarı terse döndürdü! Yeniden yükselmeye başladı

Haftayı sert düşüşlerle karşılan ve yatırımcıların üzen Bitcoin'de yeni gelişme yaşandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutmasından sonra Bitcoin yeniden yükselmeye başladı. Bitcoin 66 bin 400 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed, ocaktaki toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin beş hafta önce 50 bin doları geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin sonrasında hızla yükselmeye devam etmiş ve rekor üstüne rekor kırmıştı.

Altı gün önce 73 bin 800 dolar seviyesini görerek rekor tazeleyen Bitcoin dün 61 bin doların altına gerilemişti.

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bitcoin fed kararı
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