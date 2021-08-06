Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance Hong Kong'da türev ürünlere kısıtlama getirdi

Dünyanın en büyük kripto para platformu olan Binance'a yasaklama ve kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıklamıştı. Dev şirket şimdi de Hong Kong'da türev işlemlerine sınırlama getirdi.

BINANCE ÜZERİNDEN TÜREV ÜRÜN HESABI AÇAMAYACAKLAR

Binance, bahsedilen ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından yürürlüğe konulan kısıtlama ile birlikte Hong Konglu kullanıcılar Binance üzerinden türev ürün hesapları açamayacaklar.

Ayrıca açık olan pozisyonlar ise 90 gün içerisinde kapanacak. 90 gün içerisinde de yeni pozisyon açılması engellenecek.



