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Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance Hong Kong'da türev ürünlere kısıtlama getirdi

06.08.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binance geçtiğimiz günlerde Avrupa geneli için aldığı, türev ürünlerin kullanımlarını sınırlama kararını Hong Kong için de aldı.

Kripto para yatırımcıları dikkat! Binance Hong Kong'da türev ürünlere kısıtlama getirdi

Dünyanın en büyük kripto para platformu olan Binance'a yasaklama ve kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıklamıştı. Dev şirket şimdi de Hong Kong'da türev işlemlerine sınırlama getirdi.

BINANCE ÜZERİNDEN TÜREV ÜRÜN HESABI AÇAMAYACAKLAR

Binance, bahsedilen ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından yürürlüğe konulan kısıtlama ile birlikte Hong Konglu kullanıcılar Binance üzerinden türev ürün hesapları açamayacaklar.

Ayrıca açık olan pozisyonlar ise 90 gün içerisinde kapanacak. 90 gün içerisinde de yeni pozisyon açılması engellenecek.

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