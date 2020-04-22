Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

7328 direncinden dönüş yaşayan BTCUSD yeniden 7000’leri test ediyor. 6970 direncini ve günlük grafikte 20 MA'yı test eden kripto para biriminde piyasanın alıcılı ilerlemesi durumunda tekrar 7328 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Ancak, kripto para biriminin 8000'li seviyelere doğru momentum kazanması için 7328 direncinin üzerinde tutunması gerektiği düşünülüyor. Bu kapsamda, 7700 seviyesi yatırımcı tarafından ara direnç olarak takip edilebilir.

Yatırımcının tercihini negatif yönlü kullanması durumunda ise BTCUSD’de 6550 desteğine kadar sarkma meydana gelebilir. Üzerinde durulan seviyeye kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir, ama satış baskısı devam ederse yatırımcının dikkatli olmasında ve destek seviyelerini güncel olarak takip etmesinde yarar görülmektedir. Oluşabilecek aşağı yönlü senaryoda ise ilk etapta 6258, 6000 ve 5441 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.

Direnç Seviyeleri; 6970 – 7328 – 7700 – 8107

Destek Seviyeleri; 6550 – 6258 – 6000 – 5441