Haftalık kripto para analizi

BTCUSD
7328 direncinden dönüş yaşayan BTCUSD yeniden 7000’leri test ediyor. 6970 direncini ve günlük grafikte 20 MA'yı test eden kripto para biriminde piyasanın alıcılı ilerlemesi durumunda tekrar 7328 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Ancak, kripto para biriminin 8000'li seviyelere doğru momentum kazanması için 7328 direncinin üzerinde tutunması gerektiği düşünülüyor. Bu kapsamda, 7700 seviyesi yatırımcı tarafından ara direnç olarak takip edilebilir.
Yatırımcının tercihini negatif yönlü kullanması durumunda ise BTCUSD’de 6550 desteğine kadar sarkma meydana gelebilir. Üzerinde durulan seviyeye kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir, ama satış baskısı devam ederse yatırımcının dikkatli olmasında ve destek seviyelerini güncel olarak takip etmesinde yarar görülmektedir. Oluşabilecek aşağı yönlü senaryoda ise ilk etapta 6258, 6000 ve 5441 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir.
Direnç Seviyeleri; 6970 – 7328 – 7700 – 8107
Destek Seviyeleri; 6550 – 6258 – 6000 – 5441
ETHUSD
153 desteğine çekilmesinin ardından ivmelenen ETHUSD 191 direncini test ederek destek konumuna getirdiği 172 seviyesine yöneldi. Halihazırda kripto para biriminin 172 desteğinin üzerinde tutunmaya çalıştığı ve günlük grafikte denge seviyesinin üzerindeki fiyatlamasını sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Long pozisyonların hacimlerinde artış meydana gelmesi durumunda 191 direncine kadar ivmelenme görülebilir. Yukarı yönlü oluşabilecek senaryoda devamlılık için 191'i aşan bir momentumun meydana gelmesi gerektiği düşünülüyor.
Tam tersi bir senaryoda, 172'nin aşağı yönlü kırılması durumunda ise, 153 seviyesine kadar çekilme meydana gelebileceğinden dolayı dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Bu kapsamda, belirtilen alana geçiş 126 desteğini gündeme getirebilir.
Direnç Seviyeleri; 191 – 215 – 253 – 268
Destek Seviyeleri; 172 – 153 – 138 – 126
LTCUSD
39 desteğine çekilmesinin ardından ivme kazanan LTCUSD denge seviyesi ekseninde fiyatlanıyor. Yatırımcının tercihlerini pozitif yönlü kullanmasıyla 43 ve 49 direnç seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Her iki direnç seviyesinden çıkış ise sonraki hamle açısından önem teşkil ediyor. Bu kapsamda, yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı halinde, 57 direncine kadar ivme meydana gelebilir.
Oluşabilecek satış baskısında ise 39 ve 36 destek seviyeleri ilk etapta göz önünde bulundurulabilir. 36 desteğinin altında fiyatlama gelmesi ise satış baskısını artırabileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.
Direnç Seviyeleri; 43 – 49 – 57 – 61
Destek Seviyeleri; 39 – 36 – 32 – 28
XRPUSD
Yukarı yönlü oluşturduğu kanalın altına sarkan XRPUSD’nin, kanal desteğini direnç konumuna getirdiği görülüyor. Günlük grafikte denge seviyesinden fiyatlanan kripto para biriminde kanal desteği ve 20 MA’nın yukarı yönlü kırılmasıyla 0.1979 direncine kadar ivmelenme meydana gelebileceği düşünülmektedir. Belirtilen direncin üzerinde tutunması ise 0.2171 seviyesine kadar itici güç olabilir.
Alıcı ve satıcısının kararsızlık içerisinde olduğu kripto para biriminde tercihlerin short pozisyonlardan yana kullanılmasıyla ilk etapta 0.1735 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir. Belirtilen desteğin kırılması ise riskli sayılabilecek bölgeye geçişin yolunu açabilir ve 0.1424 desteği gündeme gelebilir.
Direnç Seviyeleri; 0.1979 – 0.2171 – 0.2305 – 0.2440
Destek Seviyeleri; 0.1735 – 0.1424 – 0.1262 – 0.1029
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
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