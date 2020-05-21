Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 11 Mart 2020’de ikinci bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalan BTCUSD 8100 seviyelerinden 4030 desteğine kadar meydana gelen ve tarihi bir geri çekilmeye sahne olan kara bir gün yaşadı. Çok fazla long pozisyonun tasfiye edildiği bu süreçte aynı zamanda hisse senedi piyasasında deyim yerindeyse bir çöküş yaşandı. Sonraki süreçte bir miktar toparlayarak 6000 seviyelerine kadar ivmelenen kripto para birimi satıcılı fiyatlanmış ve tekrar 4300 seviyelerine kadar çekilme görülmüştür. Bu çöküşün ardında koronavirüsün piyasada panik havası yaratması ve böylelikle özellikle kurumsal yatırımcının yüklü miktarda satış yapması sayılabilir. Piyasada hava boşlukları yaratmaya çalışan ülkeler faiz indirimine gitmiş ve piyasaya para pompalamıştır. Böylelikle yatırımcı, öngördüğümüz bir şekilde riskli varlıklara yönelmiş ve kripto para fiyatlamalarında ciddi derecede oynaklık yaratmıştır. Öyle ki BTCUSD 6970 seviyelerine kadar ivmelenmiştir. Piyasada görülen bu toparlanmanın ardında yukarıda saydığımız nedenlerin dışında Çin’de yeni yerli vaka görülmemesi ve ABD’nin koronavirüsle ilgili yaptığı pozitif açıklamaların olduğu söylenebilir. Böylelikle, long pozisyonlar öne geçmiş ve hacimlerde artış meydana gelmiştir.

Halihazırda BTCUSD’nin 6900 seviyesine kadar ivmelenme yaşadıktan sonra dirençte satış baskısıyla karşılaşarak üzerinde durduğumuz 6550 desteğine çekildiğini ve alan üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Satış baskısının devam etmesi halinde 6258 ve 5441 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Özellikle 6258’in aşağı yönlü kırılması durumunda yatırımcının destek seviyelerini güncel olarak takip etmesinde yarar görülmektedir.

Bir diğer açıdan gün içerisinde test ettiği 6970 direncini yukarı yönlü kırması halinde 7328, 7740 ve 8107 seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 8107’nin üzerinde tutunması kripto para biriminin 9000’li seviyelere geçişini hızlandırabilir. Temel olarak yukarı yönlü hareketliliği tetiklemesi açısından yatırımcının koronavirüsün yarattığı küresel ekonomi ve sağlık koşullarını yakından takip etmesi gerektiği düşünülmektedir. Nakit akışında oluşabilecek iyileşme, merkez bankaları politikaları ve koronavirüs aşısında atılan pozitif atılımların aynı oranda fiyatlara pozitif olarak yansıması beklenebilir. Tam tersi senaryoda ise kritik destek seviyelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 6970 –7328 - 7740 – 8107

Destek Seviyeleri; 6550 – 6258 – 5441 – 4400 ETHUSD 11 Mart 2020 tarihinde 191 seviyesini aşağı yönlü kırarak hızla geri çekilen ETHUSD, küresel ekonomik koşullardan diğer kripto paralar kadar etkilenmiştir. Üzerinde durduğumuz 91 seviyesini test eden kripto para birimi, sonraki birkaç gün içerisinde bireysel yatırımcının alımları sayesinde toparlamaya başlamıştır.

Halihazırda 153 direncine kadar ivmelenen ETHUSD, bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşmış, bu sebeple bir miktar geri çekilmiş, ancak kritik bir destek sayılabilecek 126 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmıştır. 153 direncinin kırılmasıyla birlikte ilk etapta 172 ve 191 seviyeleri takip edilebilir. Sonraki süreçte ise 191 direncinin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketliliğin desteklenmesi açısından önemlidir. Tam tersi bir senaryoda, satış baskısının devam etmesi halinde, 126, 110 ve 91 destek seviyeleri takip edilebilir. Direnç Seviyeleri; 153 – 172 – 191 – 215

Destek Seviyeleri; 126 – 110 – 91 – 47

LTCUSD Yaklaşık olarak 50 seviyelerinde ikinci bir satış dalgasıyla karşılaşan LTCUSD, 24 seviyelerine kadar geri çekilmiştir. Sonraki süreçte, üzerinde durduğumuz direnç seviyeleri boyunca ilerleyen kripto para birimi, aşağı yönlü oluşturduğu kanal ortasını yukarı yönlü kırarak kanal direncine yönelmiştir. Böylelikle 43 seviyesine kadar ivmelenen kripto para birimi, kritik alanda tekrar satış baskısıyla karşılaşarak bir miktar geri çekilmiştir. Gün içerisinde 39-43 bant aralığında fiyatlanan kripto para biriminde, satış baskısının devam etmesi durumunda kanal ortasına kadar meydana gelen çekilmeleri görmek mümkün. Yaklaşık 32 ile 36 bant aralığına denk gelen bu bölgenin aşağı yönlü kırılması durumunda 28 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabileceği düşünülmektedir. Böyle bir senaryoda 39, 36, 32 ve 28 seviyeleri sırasıyla takip edilebilecek destekler olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlilikte ise 43 direncinin kırılması kanal direncine denk gelen bölge olması açısından önem taşıyor. Alanda meydana gelebilecek yukarı yönlü bir çıkış sonrasında günlük grafikte 20 MA, 49 ve 53 dirençleri takip edilebilir.