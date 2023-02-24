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IMF’den Bitcoin’e onay yok! 9 maddelik kripto para eylem planı duyuruldu

24.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IMF, 9 maddelik kripto para eylem planını açıkladı. Raporda Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto para birimlerine yasal statü verilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

IMF’den Bitcoin’e onay yok! 9 maddelik kripto para eylem planı duyuruldu

IMF, üye ülkelerin kripto paralara nasıl davranmaları gerektiği konusunda 9 noktalık bir eylem planı ortaya koydu. IMF'in ortaya koyduğu eylem planının birinci maddesi Bitcoin gibi kripto paralara yasal para birimi statüsü verilmemesini talep ediyor.

Yapılan açıklamada, IMF üyesi ülkelere kripto varlıklara uygun bir politika yanıtı vermelerinin önemli elementleri konusunda yönlendirme sunan, "Kripto Varlıklar için Etkin Politikaların Elementleri" adı verilen belgenin İcra Kurulu tarafından tartışıldığını belirtti.

AMAÇ PARASAL EGEMENLİK VE İSTİKRARI KORUMAK

Üye ülkelere yapılan en önemli tavsiye, "parasal egemenliğin ve istikrarın, para politikası çerçeveleri güçlendirilerek ve kripto varlıklara resmi para veya yasal takas aracı statüsü vermeyerek, korunması" oldu.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Hindistan'daki toplantısında gündeme getirilen diğer IMF tavsiyeleri arasında kripto varlıklar konusunda aşırı sermaye akışlarına karşı vergi kuralları ve yasalar ile tedbirler alınması, tüm kripto piyasa aktörleri için gözetim zorunlulukları geliştirilmesi de yer aldı.

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bitcoin IMF

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