İngiltere'den şaşırtan istek! Kripto paralar sadece varlıklı kişilere pazarlansın

İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) tarafından şaşırtan bir istek geldi.

FCA tarafından yapılan açıklamada, kripto varlıkları "sınırlanmış kitle pazarlama yatırımları" olarak kategorize etmeyi planladığı ifade edildi.

Böyle bir sınıflama yapılması, kripto varlık finansal tanıtımlarının sadece yüksek varlıklı veya sofistike yatırımcılara yapılabileceği anlamına geliyor.

FCA'nın açıklaması, İngiltere Hazinesi'nin dün yaptığı ve tanıtımların adil, açık olmaları ve yanlış yönlendirme yapmamalarının sağlanması için kripto varlık reklamlarınına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasının planlandığı açıklamasının ardından geldi.

