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İngiltere'den şaşırtan istek! Kripto paralar sadece varlıklı kişilere pazarlansın

19.01.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) tüketicilerin yüksek riskli yatırımlardan korunmalarını güçlendirme çabaları çerçevesinde, kripto varlıkların sadece varlıklı ve deneyimli yatırımcılara pazarlanabilmesini istiyor.

İngiltere'den şaşırtan istek! Kripto paralar sadece varlıklı kişilere pazarlansın

İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) tarafından şaşırtan bir istek geldi.
FCA tarafından yapılan açıklamada, kripto varlıkları "sınırlanmış kitle pazarlama yatırımları" olarak kategorize etmeyi planladığı ifade edildi.

Böyle bir sınıflama yapılması, kripto varlık finansal tanıtımlarının sadece yüksek varlıklı veya sofistike yatırımcılara yapılabileceği anlamına geliyor.

FCA'nın açıklaması, İngiltere Hazinesi'nin dün yaptığı ve tanıtımların adil, açık olmaları ve yanlış yönlendirme yapmamalarının sağlanması için kripto varlık reklamlarınına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasının planlandığı açıklamasının ardından geldi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
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