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JP Morgan’ın ‘Bitcoin’ önerisi herkesi şaşırttı! Tarih verdiler: 'Her şeyi satın'

31.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelede faizleri daha da arttıracaklarının mesajını açık açık verdi. Bu sert açıklamalarında ardından kriptopara piyasasını ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. JPMorgan baş stratejistlerinden David Kelly yatırımcıların Bitcoin’den uzak durmaları gerektiğini ve elindekileri kripto paraları satmalarını önerdi.

JP Morgan’ın ‘Bitcoin’ önerisi herkesi şaşırttı! Tarih verdiler: 'Her şeyi satın'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamalar piyasalara damga vurdu. Başkan Powell güçlü enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırma planın içinde olduklarını açıkça dile getirdi. Fed’in böylesine şahin bir duruşunun ortasında JPMorgan, piyasaya ilişkin son tahminlerini bildirdi. JPMorgan baş stratejistlerinden David Kelly, yatırımcıların kripto paralarını acil satmalarını söyledi ve, “Kısa vadeli yönü unutun ve değerlemelere odaklanın” dedi.

YATIRIMCILARA UYARIDA BULUNDU

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Analistler Fed Başkanı Powell’ın enflasyon mücadelesinde faiz silahını kullanmasının, serbest paraların ve niceliksel anlamda sıkılaştırma önlemlerinin sonunun geldiğini ifade ediyor. Bu doğrultuda değerlendirme yapan Kelly, yatırımcıların hızla kripto para sektöründen çıkmaları gerektiğini söylüyor. Analiste göre Fed’in bu şekilde şahin tutumuna devam etmesi kripto paraları çok daha olumsuz yönde etkileyecek.

“RİSKLİ ALANLARDAN UZAKLAŞIN”

Yatırımcıların değerlemelere daha fazla odaklanmaları gerektiğini ve kripto gibi riskli alanlardan uzaklaşmaları gerektiğini söyleyen Kelly şu şekilde devam etti:

“Ekonominin bir ayağı resesyona girdi. Bu arka plan göz önüne alındığında, şimdi konumlanmanın en iyi yolu değerlemelere bakmaktır. ABD ve uluslararası değerin yanı sıra nispeten düşük fiyat-kazanç oranına sahip hisse senetlerine ağırlık verdiğinizden emin olun."

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“BITCOIN’DEN UZAK DURUN VE ELİNİZDEKİLERİ SATIN”

Analist David Kelly, şimdilik kullanıcıların büyük sermayeli teknoloji stoklarından uzak tutmaları gerektiğini söylerken aynı zamanda yatırımcıların Bitcoin’den uzak durmaları gerektiğini ve elindekileri satmalarını önerdi. Stratejist, gelecek dönemlerde kripto para piyasalarında daha fazla oynaklık ve durgunluk riskinin de yüksek olacağını söyledi.

Lider kripto paramı birimi Bitcoin (BTC) şu an 20 bin 311 dolar seviyelerinde bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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