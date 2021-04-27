JPMorgan'ın açıklamasının ardından Bitcoin 55 bin doların üstüne döndü!

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.18 artışla 55,150.50 dolara, ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 3.58 artışla 2,579.32 dolara yükseldi.

BITCOIN, ELEKTRİK CÜZDANLARINDA KALACAK

JPMorgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmeti alacak müşteriler, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.

DHA



