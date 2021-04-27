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Güney Kore 2022'den itibaren kripto gelirlerinden vergi alacak! İşte kripto paradan alınan vergi oranı

27.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-ki, daha önceden de duyurulduğu gibi, ülkesinin kripto para birimlerinin sermaye gelirlerinden vergi alma planında değişiklik olmadığını, vergilendirmenin 2022'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Güney Kore 2022'den itibaren kripto gelirlerinden vergi alacak! İşte kripto paradan alınan vergi oranı

Seul, sanal varlık işlemlerinden elde edilen kazançlara yüzde 20 vergi koymayı planlarken, kripto yatırımcıları ise, vergilendirilmede hisse senedi işlemleri için uygulanan standartların uygulanmasını talep etti. Buna göre, kripto para işlemlerinden elde edilen, yıllık 2.5 milyon won (2,250 dolar) ve üzerindeki tüm gelirler yüzde 20 vergilendirilecek.

'MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR'

Hong, kripto para birimlerinin 'maddi olmayan varlıklar' olduğuna işaret ederek, bunları para birimleri olarak etiketlemenin bir "yanlış anlama" olduğunu ve dijital token alım satımının yeni yasa dışı kaynak yaratma ve dolandırıcılık biçimlerine eğilimli olduğu için yatırımcıların yatırım kararları verirken uyanık olmaları gerektiği konusunda uyardı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Güney Kore Kripto para
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