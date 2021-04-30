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Kripto düzenlemesi yürürlükte: Bugünden itibaren ödemelerde kullanılamayacak

30.04.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar ile ilgili bugün yeni bir düzenleme hayata geçti. Kripto paralar bundan böyle ödemelerde kullanılamayacak. İşte ayrıntılar...

Kripto düzenlemesi yürürlükte: Bugünden itibaren ödemelerde kullanılamayacak

Merkez Bankası'nın daha önce yaptığı düzenleme bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması yasaklandı.

DÜZENLEME KULLANICILARI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası'nın kararıyla kripto para alımlarında aracı firmaların kullanılması engellenmiş oldu. Bu kararla kripto para yatırımı yapabilmek için direkt olarak Türk lirası cinsinden para transferi gerçekleştirmek gerekiyor.

Bir diğer ifadeyle Binance Global gibi yurtdışı kaynaklı kripto bazlı para transferlerinde Papara ve Ininal benzeri kurumlar aracılık edemeyecek.

Merkez Bankası düzenlemede şu ifadelere yer vermişti;

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

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TCMB Kripto para
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