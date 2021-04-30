FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Cardano'da büyük gelişme! Kripto para piyasasında son gelişmeler

Cardano'da büyük gelişme! Kripto para piyasasında son gelişmeler

30.04.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle 55,000 doları aşan Bitcoin, daha sonra kar satışlarıyla döndüğü 54,000 doların üzerinde işlem görüyor.

Cardano'da büyük gelişme! Kripto para piyasasında son gelişmeler

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, 2,700 doları aşan ikinci sıradaki Ethereum da, yükseldiği 2,750 doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı Cuma günü erken saatlerde yüzde 48.2'ye kadar inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15'in üzerinde.

Son 24 saat içinde 52,418.03 ve 54,706.16 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.04 artışla 54,087.51 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 6.0 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 12.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.15 artışla 2,751.45 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 22.01 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 318 milyar dolara yükseldi.

BINANCE COIN 600 DOLARA YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.00 artışla 604.42 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 92.58 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 32 milyar dolar artışla 2.0 trilyon 97.1 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden iki birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9,499 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.2'sini Bitcoin, yüzde 15.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 138 milyar dolar düzeyindeydi.

CARDANO'DA BÜYÜK GELİŞME

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"En üst düzey İsrail merkezli fiat ödeme sağlayıcısı Simplex artık Cardano (ADA) işlemlerini destekliyor. Simplex tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre, Cardano'nun ilk yerel parası ADA, Simplex'in varlık paketine eklendi. Kripto-fiat ödeme işlemcisi Simplex tarafından ADA madeni paranın entegrasyonu, Cardano (ADA) topluluğu için büyük önem taşıyor.

"RIPPLE HALKA AÇILIYOR"

"Japon finans devi SBI Group'un CEO'su Yoshitaka Kitao, Ripple'ın halka açılacağını söyledi ve kurucu ortak Chris Larsen'in şirketin böyle bir yönde ilerlemesini istediğini ekledi: “Mevcut davadan sonra Ripple halka açılacak ... Chris bunu yapmak istiyor”
"VeChain (VET) Vakfı, NFT ekosistemini oluşturmak için 1 milyon dolarlık bir hibe programı başlattı. Program, pazar yerleri, token köprüler, DeFi uygulamaları, açık kaynak araçları ve daha fazlası gibi VeChainThor'daki NFT projelerini finanse edecek. VeChain'e göre, işletmeler NFT'lerin kitlesel olarak benimsenmesini sağlayacak.

Ripple üniversitelerle gücünü birleştirdi, Ethereum ise tahvil açıklaması ile yükseldi!Ripple üniversitelerle gücünü birleştirdi, Ethereum ise tahvil açıklaması ile yükseldi!

Kurumsal NFT'ler, bu tür işletmeler ve NFT endüstrisi iş birliğinin bir sonucu olacak.
"VeChain'e dayalı bir çözüm, Kıbrıs'taki insanlara Covid-19 ile mücadelede yardımcı olacaktır. Kıbrıs Akdeniz Hastanesi Dijital Dönüşüm Danışmanı Chris Pana, yeni E-HCert Uygulamasının lansmanını duyurdu. Uygulama tarafından toplanan bilgiler blok zinciri VeChainThor tarafından garanti edilecek ve Kıbrıs'taki Akdeniz Hastanesine iletilecektir. Bu nedenle, E-HCert Uygulaması dijital kanıt olarak uygulanmıştır.

"Pana şöyle dedi : Yeni E-HCert Uygulamasının Kıbrıs Akdeniz Hastanesinde yayında olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Son iki hafta içinde 500'den fazla kişi laboratuvar testlerini ve Covid-19 sonuçlarını Uygulamalarında aldı!.
"VeChain Vakfı İSE şunları ekledi : Kıbrıs Akdeniz Hastanesi'ndeki tıbbi personel için ilk 100 COVID-19 aşılama kaydı artık VeChain halka açık blok zincirinde güvenli bir şekilde saklanıyor. Bu teknoloji sayesinde, hükümetler ve bireyler sonuçların kalitesi ve geçerliliği konusunda güvence altına alınır." (Grafik)

de578897a2642d884646f53ce2052f2c


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bitcoin değer kaybediyorBitcoin değer kaybediyor
İşte memurların zam listesi!İşte memurların zam listesi!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Tam kapanma etkisi! İşte fiyat beklentisi

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Destek alacaklar dikkat! İşte son tarih

Destek alacaklar dikkat! İşte son tarih

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.