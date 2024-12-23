Kripto para alımları artıyor!

Bu haftanın gündemini şirketlerin kripto alımları, ülkelerin kripto paralara yaklaşımları ve hukuksal kararlar gibi konular oluştururken FED Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar piyasada hiç beklenmeyen hareketlenmelere sebep oldu ve kripto borsalarında volatil hareketler gözlemlendi.

ŞİRKETLER KRİPTO ALMAYA DEVAM EDİYOR

İçinde Apple, Microsoft, Nvidia gibi prestijli şirketlerin bulunduğu NASDAQ 100’e gireceği duyurulan MicroStrategy, başarılara olduğu kadar $BTC alımlarına da doymuyor. Şirket, sadece son iki haftada toplam 36,900 adet $BTC satın aldı. Şirketin sahibinin NASDAQ 100’e kendilerinden sonra girecek şirket olarak işaret ettiği Bitcoin madencisi Mara Holdings ise son iki haftada yaptığı 27,348 adet $BTC’lik alımla portföyünü genişletti. İki devi, yaptığı alımlarla dikkat çeken diğer iki şirket Riot Platforms ve Hut 8 takip ederken kripto tabanlı bir seyahat planlama hizmeti veren Travala ise varlıklarının bir kısmını $BTC olarak tutmaya karar verdiklerini açıkladı. Bu verilerle birlikte portföyünde 1000 ya da daha fazla sayıda $BTC bulunduran, içinde Elon Musk’ın Tesla’sının da bulunduğu şirketlerin sayısı 20’yi geride bırakırken kripto paraların kurumlarca kabul gören varlıklar haline geldiği de gözler önüne serilmiş oldu.

KRİPTO BORSASI DALGALANDI

Arkasında birçok faktör olsa da çoğunlukla etki alanı yüksek olan Elon Musk ve ABD’de başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump’ın söylem ve hamleleri, kripto farkındalığını global anlamda büyük oranda artırmış ve piyasayı pozitif anlamda etkilemişti. $BTC’nin tüm zamanlarda ulaştığı en yüksek seviye iki günü geçmeden bir başka seviyeye çıkarken ikinci en büyük kripto para Ethereum ise son üç yılda gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Michael Saylor’ın da dikkat çektiği “Trump’ın ABD Bitcoin Rezervi oluşturma planları”na Merkez Bankaları Sistemi (FED) başkanı Jerome Powell’dan gelen sert yanıtlar, “boğa”nın kendini hissettirmeye başladığı piyasada adeta deprem etkisi yarattı. Powell’ın “Bitcoin alma gibi bir iznimiz yok, bunu değiştirme gibi bir niyetimiz de yok” açıklamalarından sonra Coinglass verilerine göre 270,000’den fazla trader, en az $1.2 milyar değerinde varlık kaybı yaşadı. Bu söylemler, kripto paralar hakkında ülkelerin aldığı kararlar hakkındaki tartışmaları tekrar gündeme getirirken toplulukta da büyük ikilemler yarattı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,5 seviyesine çekti. Piyasalardaki üç faiz indirimi beklentisinin aksine, Fed, 2025 yılı için faiz indirimi öngörüsünü dörtten ikiye düşürdü. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyona yönelik riskler ve belirsizliklerin hala yüksek olduğunu vurgulayarak, “Enflasyon etrafındaki riskleri ve belirsizliği yüksek görüyoruz. Nötr faiz oranına ciddi şekilde yakınız" dedi.

MERKEZİ BORSA MERKEZİ BORSADIR

Dev kripto para borsalarından Coinbase, arkasında Bitglobal ve Justin Sun gibi isimlerin bulunduğu $BTC’nin Ethereum ağı üzerinde kullanılabilmesini sağlayan alternatifi $wBTC’yi liste dışı bıraktıktan hemen sonra aynı amaca hizmet edecek olan kendi ürünü cbBTC’yi listeleyeceğini duyurunca gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Kendi ürününe pazar avantajı sağlamakla suçlanan borsanın hukuk şefi, “listeleme standartlarının yüksek olduğu”nu açıklamıştı ancak günler sonra gelen “Justin Sun ile ilişkili bir kurumla iş yapmak kabul edilemez riskler taşıyor.” açıklaması bu kararın standarttan çok kişisel olduğu yönündeki iddiaları güçlendirirken merkezi borsaların bu şekilde hareket edebiliyor olması topluluğun güvenini bir kez daha sarstı.

Dünya genelindeki tüm ülkeler, hoşnut olsalar da olmasalar da “kripto paralar” adındaki gerçeğin farkındalar. Bu hoşnutluk seviyesine bağlı olarak alınan aksiyonlar da çeşitlilik gösterebiliyor. Çin’den geri kalmak istemeyen Trump, kripto ile ilgili büyük şeyler yapacağını söylerken ABD’den geri kalmak istemeyen Rusya’da da Bitcoin rezervi araştırmaları yapıldığı belirtildi. Tayland’ın eski başbakanı bu trende Tayland’ın da uyum sağlaması gerektiğini savunurken Japonya’da da Satoshi adında bir milletvekili bu konuyla ilgili meclise bir teklif sundu. El Salvador, “hızlandırılmış bir şekilde $BTC almaya devam edeceğini” belirtiyor. Avrupa’da ise durumlar karışık.

Dev merkezi kripto para borsalarından ByBit, Fransa’daki son regülasyonlar sebebiyle Ocak’ta ülkeden çekileceğini açıkladı. Bunun yanında Almanya’nın dev bankası Deutsche Bank, sürekli tartışma konusu olan kripto regülasyonlarına bir çözüm bulmak için Ethereum üzerinde bir blokzincir geliştirmeye başlayacağını duyurdu. Türkiye’de ise SPK Başkanı Gönül, kripto varlıklara ilişkin yapacakları ikincil düzenlemeyi Ocak ayı içerisinde yetiştirmeyi umduklarını belirtti.

DELPHİ DİGİTAL RAPORUNU YAYIMLADI

Blokzincir ve kripto paralar üzerine araştırmalar yapan prestijli platform Delphi Digital, “The Year Ahead for Defi 2025” adındaki “merkeziyetsiz finans için önümüzdeki yıl” konulu yıl sonu raporunu yayınladı. Bu yılın merkeziyetsiz finans açısından en öne çıkan maddelerini içeren bu rapor, gelecek yıla da hazırlıklı girmeniz için de oldukça bilgilendirici bir içeriğe sahip. Delphi Digital’in bu raporu, bu sene de toplulukta yüksek ses getirdi.

ALIMLARA DEVAM EDİYOR

Portföyüne sürekli çeşitli miktarda token’lar eklemeye devam eden Trump’ların merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial, sUSDe adlı stabilcoin’i platformuna ekleyerek Ethena Labs ile bir işbirliği gerçekleştirdi. Trump, kripto hakkındaki söylemleri daha çok gündem olsa da hamlelerine de hız kesmeden devam ediyor.

KRİPTO PARAYA NEREYE GİDİYOR?

Bu haftanın varlık akışında başı Solana’dan gelen $66 milyon dolarlık varlıkla Arbitrum çekerken ikinci de yine Solana’dan gelen $45 milyon ile Ethereum oldu. Hafta boyunca ağlarda yaklaşık 50,000 takas işlemi yapılırken en çok gaz ücreti üreten zincir de Solana oldu.

Haftanın Öne Çıkan Yatırımları (kaynak)

Plume Network’e $20 milyon, Seri A yatırımı Lens Protocol’e $31 milyon,

stratejik yatırım Fraction AI’a $6 milyon, ön-tohum yatırımı BVNK’ye $50 milyon,

Seri B yatırımı Mega Labs’e $10 milyon, Echo platformu Haftanın Kripto Korku-Açlık Endeksi

Haftanın Kategorisi: NFT

Öne çıkan NFT’ler

Doodles

Azuki

Sappy Seals

Kaito Genesis

Mammoths Overlords

Kaynak: Fintables