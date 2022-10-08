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Kripto para hesabı olanlar dikkat! Kripto para devi Binance’ye şok: Yarım milyon dolarlık varlık çalındı…

08.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Binance son yaptığı açıklama ile kullanıcılarını adeta şoka uğrattı. Şirket, yarım milyon dolardan fazla varlığın düzenlenen saldırı sonrası ele geçirildiğini duyurdu. Şirketin bu konuda atacağı adımlar için bir oylama yapacağı ve bunun yanı sıra çalınan varlıkların değerinin yüzde 10'una kadar teklif verebileceği ifade ediliyor.

Kripto para hesabı olanlar dikkat! Kripto para devi Binance’ye şok: Yarım milyon dolarlık varlık çalındı…

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance, yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e saldırı düzenlendiğini ve varlıklarının çalındığını duyurdu. 570 milyon dolarlık varlığın saldırı sonrası ele geçirildiği öğrenildi.

Binance'in yöneticisi Changpeng Zhao yaptığı bir röportajda, hiçbir kullanıcının parasını kaybetmeyeceğini ancak zincirler arası köprülerin, saldırılara karşı özellikle savunmasız olduğunu söyledi.

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ÇALINAN VARLIKLARIN YÜZDE 10’UNA KADAR TEKLİF VERECEK

Şirket, çalınan hesapların dondurulup dondurulmayacağını ve bilgisayar korsanlarını yakalamak için bir ödül tahsis edilip edilmeyeceği de dahil olmak üzere sonraki adımlar için bir oylama yapacak, bunun yanı sıra çalınan varlıkların değerinin yüzde 10'una kadar teklif verecek.

Blockchain araştırma şirketi Chainalysis, Ağustos ayında 13 çapraz zincirli köprü saldırısında yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto paranın çalındığını tahmin etti. Mart ayında gerçekleşen saldırıda, kripto destekli video oyunu Axie'den de 600 milyon dolar, Şubat ayında ise Wormhole ağından 325 milyon dolar çalınmıştı.

BINANCE’DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan; Binance son dönemde gelen iddialar üzerine de şu açıklamayı yaptı:
Son dönemde gündeme gelen siber saldırı hakkındaki haberler BNB Chain ile sınırlı olmakla beraber Binance ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Binance, BNB Chain üzerinde kontrol sahibi değildir.

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BNB Chain, topluluğu tarafından yönetilen, herhangi bir merkezi olmadan çalışan ve günlük aktif kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük akıllı sözleşme blokzinciridir. Operasyona geçmesinden bu yana, 163 milyon farklı adresten 3 milyar işlemi gerçekleştirerek düşük gas ücretleri ve sıfır gecikme süresi sayesinde geliştiriciler için büyük bir kullanıcı kitlesini erişime sunmaktadır. Binance ise DeFi, Meta Evrenler, blockchain oyunları, NFT'ler ve daha fazlasını kapsayan birden çok kategoride Binance Smart Chain'i kullanan 1.400'ün üzerindeki proje ve dApp'ten oluşan bir ekosistemdir.

Bir zincirler arası köprü olan BSC Token Hub'da gerçekleşen bahsi geçen olayda Binance'in herhangi bir kaybı ve zararı bulunmamaktadır ve bu durumdan Binance kullanıcıları herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.


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Binance
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