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Kripto para piyasası yeniden 2 trilyon doların üstünde! Uzmanlar: Yatırımcılar rahatlayabilir

16.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir negatif hava hakim olan kripto para piyasasında son durum yatırımcıları sevindirdi. Coinmarketcap verilerine göre yeniden yükseliş dalgasına geçmesiyle 2 trilyon doları yeniden aştı!

Kripto para piyasası yeniden 2 trilyon doların üstünde! Uzmanlar: Yatırımcılar rahatlayabilir

Aylardır olumsuz havanın hakim olduğu kripto para borsası yeniden yükselişe geçti.Coinmarketcap verilerine göre yeniden yükseliş dalgasına geçmesiyle 2 trilyon doları yeniden aştı!

BITCOIN 47 BİN DOLARI GEÇTİ

Bitcoin son 7 günde yüzde 9 yükseliş sergileyerek 47,414.58 dolara yükseldi. Son 24 saatlik yükselişi ise yüzde 1.98 oldu. Ethereum son 24 saatte yüzde 12,08 yükseliş sergileyerek 3,280.75 dolara çıktı. Son 24 saatlik yükselişi ise yüzde 1.68 oldu.

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DOGECOIN YÜKSELİŞTE

Dogecoin ise son 7 günde yüzde 40.15 yükseliş sergileyerek en sert yükselişi sergileyen kripto paralardan biri oldu. Son 24 saatte ise yüzde 11.00 yükselerek 0.3349 cente yükseldi.

UZMANLAR: YATIRIMCILAR RAHATLAYABİLİR

Kripto para uzmanları ve yatırım şirketleri, düzenleyicilerin aslında kripto para piyasası düzenlemelerini hayata geçirerek kripto paraların 'kalıcılığını' hatırlattığını bu yüzden kripto para yatırımcılarının sevinmesi ve rahatlaması gerektiğini ifade ediyor.

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