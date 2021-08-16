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Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

16.08.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen ve 2007 yılında aldığı işletme ruhsatıyla dünyada ilk, Türkiye'de ise tek 'üniversite havalimanı' olarak tarihe geçen Hasan Polatkan Havalimanı, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin yolcuya hizmet veriyor.

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Hasan Polatkan Havalimanı, 1989'da ilk olarak ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin temellerini oluşturan Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun Pilotaj ve Hava Trafik Kontrolü bölümlerinin eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 'Eskişehir Anadolu Havaalanı' olarak trafiğe açıldı.

Daha sonra çeşitli hava yolu işletmelerince İstanbul-Eskişehir-Bodrum ve İstanbul-Eskişehir hatlarında tarifeli seferler düzenledi. 2007'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce 'Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği' kapsamında ruhsatlandırılan 21'inci havalimanı oldu.

Hasan Polatkan Havalimanı, bu ruhsata sahip dünyada ilk ve Türkiye'de tek üniversite havalimanı olma unvanını aldı.

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Hava yolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda 2011'de gerçekleştirilen altyapı çalışmasıyla 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist boyutlarına ulaşan Hasan Polatkan Havalimanı; Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin yolcuya hizmet veriyor.

2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla yolcu sayısı 27 bine ulaşan havalimanı trafiği, yaz döneminde artarak devam ediyor.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE 47 BİN YOLCU FAYDALANDI"

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, geçen yıl pandemi döneminde 47 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirterek, "Şu anda Belçika, Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere 4 ülkedeki 6 farklı noktaya uluslararası uçuş gerçekleştiriyoruz.

Özellikle Brüksel'de ikamet eden hemşerilerimizin Türkiye'ye gelme talepleri kapsamında ilk uçuşlar Belçika'ya başladı. Haftada 20 civarında sefer oluyor. Pandemi öncesinde yıllık yolcu sayımız 100 bin civarındaydı. Geçen yıl pandemiye rağmen 47 bin yolcu havalimanımızdan faydalandı.

Havalimanımız sadece Eskişehir'e değil bölgeye de hizmet veriyor. Daha çok uluslararası uçuşlar ama hava taksi, yangın söndürme uçakları, ambulans uçak hizmeti, CIP-VIP uçuşları da yapılıyor. Sahip olduğu ruhsatla birlikte Türkiye'de 21'inci ruhsatlı havalimanı olarak adlandırılıyor. Dünya genelinde de bu ruhsata sahip olan ilk ve tek üniversite havalimanı olarak tarihe geçmiş durumda" diye konuştu.

Brüksel'den uçakla Eskişehir'e gelen Kübra Kabal, havalimanından memnun olduğunu ifade ederek, "Havalimanı çok güzel. En azından kendi şehrimize iniyoruz. Burada inen yolcular Kütahya, Afyonkarahisar gibi pek çok yere dağılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Almanya Belçika
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