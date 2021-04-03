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Kripto para piyasasında son durum | 2 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 03.04.2021 09:32 | Son Güncelleme

Nisan ayının başlaması ile birlikte Bitcoin ve Ethereum yükselişe geçerken 3 Nisan itibariyle de bu yükseliş seyrini devam ettiriyor. 1 Nisan'da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gittikçe kullanımı artan kripto paralar için yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Suç gelirleri ve terörizmde anonim olarak Bitcoin ve Ethereum’un kullanılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı,MASAK için kripto varlık alım-satımı konusunda piyasadan bilgi talep edildi.

Bitcoin, kripto para piyasasında en büyük hacme sahip kripto para olarak varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışı kaynaklı açıklamalardan etkilenen Bitcoin ve Ethereum fiyatları tekrar ivme kazanarak yükselişe geçti. Bitcoin’in şu anki piyasa hacmi 1,117,656,971,356 Dolar, Ethereum’un piyasa hacmi 244,207,797,165 dolardır. Peki 3 Nisan itibariyle Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

3 NİSAN BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, gün içerisinde en düşük $58428.57 değerini görürken en yüksek ise $60200.00 değerini gördü. Şu anda $60200.00 olarak işlem gören Bitcoin'in piyasa hacmi ise $1,117,851,817,675 olarak karşımıza çıkıyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum, gün içerisinde en düşük $1948.48 değerini görürken en yüksek ise $2146.00 değerini gördü. Şu anda $2119.42 olarak işlem gören Ethereum'un piyasa hacmi ise $244,511,421,257 olarak karşımıza çıkıyor.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Ripple, gün içerisinde en düşük $0,56 değerini görürken en yüksek ise $0,64 değerini gördü. Şu anda $0,63 olarak işlem gören Ripple'ın piyasa hacmi ise $29,425,779,888 olarak karşımıza çıkıyor

CARDANO NE KADAR?

CARDANO NE KADAR?
Cardano, gün içerisinde en düşük $1.18026 değerini görürken en yüksek ise $60200.00 değerini gördü. Şu anda $1.24796 olarak işlem gören Cardano'nun piyasa hacmi ise $39,186,925,128 olarak karşımıza çıkıyor.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanı sıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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