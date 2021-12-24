Kripto para yasası nasıl olacak? Kripto paraya vergi mi gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi basını temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan toplantıda son dönemde çokça konuşulan kripto para konusunda önemli mesajlar verdi. Bilindiği üzere Bitcoin, Ethereum ve pek çok farklı kripto para yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Peki kripto para yasası nasıl olacak?

KRİPTO PARA YASASI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ekonomi basını temsilcileriyle buluştu. Erdoğan toplantıda kripto para konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden meclise göndererek bu konuda adım atacağız" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kur Korumalı Mevduat için ise "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı. Kripto para yasasının detayları belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

KRİPTO PARAYA VERGİ Mİ GELECEK?

Dünyada Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıkları, son dönemlerde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan söz konusu yatırım araçları, Türkiye'nin de yakın takibinde bulunuyor. Türkiye'nin kripto para yasasının 2021 yılı sonuna kadar yakın bir süreçte hazır olması beklenmekte. Yasada, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi yapmış olduğu konuşmada ise şunları aktardı:



"Biz göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Bu borcu Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek işimizi bitirdik. Borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok. Ama ana muhalefet otellerde bazı çalışmaları yaptılar. Sözcüleri eski hazineci midir nedir, o kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize IMF'yi tavsiye edenlerdir. Şu anda Merkez Bankası rezervi 115 milyar doların üzerinde. Daha iyi konuma gelecek.

Amacımız ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır. 2008 finans krizi sonrası gelişmiş ülkeler bocalama halindedir. Gelimiş ülkeler bir yandan kendi aralarında mücadele ederken bir yandan gelişmekte olan ülkelerin paylarını alma derdindeler."



