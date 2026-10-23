Kredi kartı ekstreniz yüzünden hiç beklemediğiniz bir telefon alabilirsiniz

Kredi kartı harcamaları ile resmi gelir arasındaki fark, mali incelemelerde mercek altına alınabiliyor. Beyan edilen kazancın üzerinde harcama yapan kişilerden paranın kaynağına ilişkin açıklama ve belge talep edilebiliyor.

Kredi kartı ekstrelerinde yer alan yüksek tutarlar, kişinin resmi gelir kayıtlarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici hale gelebiliyor. Özellikle mevcut kazancıyla açıklanamayan harcamalar yapan kişilerin, kullandıkları paranın kaynağını ortaya koyması gerekebiliyor.

GELİRİNİZLE HARCAMALARINIZ ARASINDAKİ FARK İNCELENEBİLİR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), görev ve yetkileri doğrultusunda finansal hareketleri analiz ediyor. Resmi kayıtlarda beyan edilen gelirle açıklanamayacak boyuta ulaşan harcamalar da gerekli görülmesi durumunda incelemeye alınabiliyor.

Bu kapsamda, gelir düzeyi düşük olmasına rağmen kredi kartı borçlarını sürekli yüksek tutarlarda ödeyen kişilerin mali hareketleri dikkat çekebiliyor. Harcamaların hangi kaynaklarla karşılandığının sorgulanması halinde kişiden açıklama yapması ve bunu destekleyen belgeleri sunması istenebiliyor.

KREDİ KARTI EKSTRESİNDEKİ TUTARLAR DİKKAT ÇEKEBİLİR

Örneğin, resmi olarak kayıtlı aylık geliriniz günlük yaşam giderlerinizi ve kredi kartı harcamalarınızı karşılamaya yetmiyorsa ancak ekstre borçlarınızı düzenli biçimde yüksek tutarlarda ödüyorsanız, bu ödemelerde kullanılan paranın kaynağı gündeme gelebiliyor.

Gelir ile harcama arasındaki farkın hangi nedenden kaynaklandığı, yapılacak değerlendirmede önem taşıyor. Farkın açıklanabilir bir nedene dayanması ile kaynağının ortaya konulamaması, incelemenin seyrini etkileyebiliyor.

Nefes'in haberine göre, maaş dışında elde edilen paranın hangi kaynaktan geldiğinin açıklanması ve gerektiğinde belgelerle desteklenmesi önem taşıyor.

BİRİKİM, MİRAS VE GAYRİMENKUL SATIŞI BELGELENMELİ

Kredi kartı borçlarının ödenmesinde kullanılan para geçmiş yıllarda yapılan birikimlerden, miras yoluyla edinilen varlıklardan veya gayrimenkul satışından elde edilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda, harcamaların söz konusu kaynaklarla karşılandığını gösteren belgelerin saklanması önem kazanıyor.

Gelir dışında elde edilen paranın kaynağının belgelendirilebilmesi, gelir ve harcama arasındaki farkın açıklanmasına yardımcı olabiliyor. Bu nedenle yüksek tutarlı harcamaların hangi kaynakla finanse edildiğini gösteren kayıtların gerektiğinde sunulabilecek şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor.