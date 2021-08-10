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Kripto para yatırımcısı seviniyor altın yatırımcısı üzülüyor! Bitcoin'in çarpıcı yükselişi...

10.08.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük iki kripto parası olan Bitcoin son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 46 bin dolar seviyelerini gördü. Öte yandan Bitcoin'in hızlı yükselişiyle altın fiyatlarının sert düşmesi yatırımcıların dikkatini çekti. Altın fiyatları önceki gün 30 liralık sert bir düşüş gördü. Bitcoin'de ise yükseliş sürerken başta Ethereum olmak üzere diğer alt coinlerde de yükseliş devam ediyor. İşte kripto para piyasasında son durum...

Kripto para yatırımcısı seviniyor altın yatırımcısı üzülüyor! Bitcoin'in çarpıcı yükselişi...

Kripto para birimlerinin atası olarak kabul edilen Bitcoin son günlerde tırmanışa geçti. Son üç ayın zirvesini gören Bitcoin 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra en hızlı yükselişini yaparak 46 bin dolar seviyelerini gördü. Öte yandan Ethereum ve diğer alt coinlerde hızla yükselişe geçti.

BITCOIN TIRMANIŞA GEÇTİ

Yaklaşık üç aydır kırmızı ibreyi gösteren kripto para dünyasında ibre tekrar yeşile döndü. Tarihi zirvesini göre Bitcoin 64 bin doları gördükten sonra 29 bin dolar seviyelerine kadar sert düşüşe geçerek yatırımcısına kaybettirmişti. Gün içinde yüzde 8’e varan yükseliş kaydeden Bitcoin için analistler 50 bin dolara yükseliş öngörüyorlar.

Öte yandan yatırımcılarda yükselişle birlikte pozitif bir hava hakim. ABD'de kripto paralara uygulanacak vergilendirme çalışmaları devam ederken, küresel piyasaları etkileyen regülasyonlar Bitcoin'e güç kazandırıyor.

ETHEREUM 3000 DOLARI AŞTI

Bitcoin'in ardından en çok işlem gören alt coinlerin başında olan Ethereum da güç kazanarak 3 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin'deki sert düşüşlerden etkilenen Ethereum uzun zamandır 2 bin 300 dolar ve 2 bin 600 dolar seviyelerindeydi. Ethereum gün içinde 3173 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI, BİR GECEDE 30 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ

Kripto paralardaki hızlı yükseliş altın yatırımcısını üzdü. Ons altın gün içinde 1652 dolara kadar geriledi. En yüksek seviye olarak 1764 doları gören ons altında dalgalanma 122 dolar seviyesinde gerçekleşti. Gram altının fiyatı 459 lira seviyelerine kadar düşerek 30 liralık bir kayıp yaşadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu açıklamayı yaptı:

Gram altın yine Cuma günkü veriden sonra 10 lira değer kaybetti. Ama önceki gece tam 30 lira değer kaybettiğini ama şu anda da dengelendiğini gözlemliyoruz. 483-487 TL aralığında. Gram altın – TL fiyatının şansı onsa göre biraz daha fazla. Çünkü dolar kurundan destek görmeye devam ediyor.

Dolar – TL kurundaki bu yukarı yönde hamleler yıl sonu da devam ederse gram altın – TL fiyatındaki bu baskılanma bu düşüşler aslında altın borcu olan düğün yapacak olan vatandaşlara veya altına yatırım yapacak olan vatandaşlara da bir alım fırsatı veriyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.

Geçen yılki gibi agresif yükselişler yaşanmayabilir ama düşüşlerin de kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bu manipülasyon piyasası ve savaş devam ediyor. Mutlaka bir yön arayışında olacak altın fiyatları. Ama düşüşlerin kalıcı olmasıyla alakalı piyasadaki beklentiler, yani en azından doğal felaketleri görüyoruz, jeopolitik riskleri görüyoruz bunlar altının yükselişini destekleyen faktörler.

BINANCE'TA TASFİYE DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük kripto para platformu olan Binance'a yasaklama ve kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Binance geçtiğimiz günlerde Avrupa geneli için aldığı, türev ürünlerin kullanımlarını sınırlama kararını Hong Kong için de almıştı. Bu işlemin ardından dev kripto para borsası birçok ülke ile regülasyonlar için görüşmelere devam ediyor.

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