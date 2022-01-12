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Kripto parada şaşırtan Türkiye gerçeği!

12.01.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Hatta devletler kripto para konusunda önemli adımlar atıyor. Bitcoin ve kripto paraların popülerliğinin artması ilginç verileri de ortaya çıkardı. Bu kapsamda Türkiye'nin kripto para konusunda en aktif ülkeler arasında yer aldığı belirlendi. Verilere göre Türkiye, kripto para konusunda en çok tweet atan ikinci ülke oldu.

Kripto parada şaşırtan Türkiye gerçeği!

Dünyada pazar büyüklüğü 2 trilyon doları aşan kripto para sektöründe, 451 borsada 16 binden fazla kripto para cinsi işlem görürken, kullanıcı sayısı açısından Avrupa'da birinci, dünya genelinde de dördüncü sırada yer alan Türkiye'de yaklaşık 14 milyon kişi bu borsalarda işlem yaptı.

Kripto paralar her geçen gün daha da popüler hale gelirken veriler şaşırtıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

Buna göre Türkiye kripto konusunda en aktif ülkeler arasında yer alırken, sosyal medya ağı Twitter üzerinden aktivitesi yüksek olan ülkeler arasında üst sıralarda olduğu kaydedildi. Türkiye, DataPool verilerine göre kripto para konusunda en çok tweet atan ikinci ülke oldu. Dünya genelinde atılan tweet’lerin yüzde 76’sının İngilizce olduğu ifade edilirken, Türkçe yüzde 9 ile ikinci sırada yer aldı.
En büyük altcoin Ethereum ise listeye dördüncü sıradan girdi. Ethereum ile ilgili atılan tweet’lerin sadece yüzde 2’sinin Türkçe olduğu belirlendi.

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Verilerde atılan tweetlerin yüzde 47’lik kısmının android cihazlar üzerinden atıldığı, web üzerinden yüzde 23 ve iOS üzerinden yüzde 21’lik bir trafik söz konusu olduğu ifade edildi.

KRİPTO PARA YASASI YOLDA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda, "Kripto para yasası hazır, gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız. Kura dayalı TL mevzuatında vatandaş garantörün Merkez Bankası olduğunu görecek" demişti.

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