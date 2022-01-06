Kripto paralar eridi! 6 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecon, Ripple ne kadar?

Geçtiğimiz gün kripto para piyasasında gerçekleşen düşüşten Bitcoin başta olmak üzere diğer birçok kripto para etkilendi. Bitcoin TL bazında 587 bin 784 TL'ye kadar geriledi. El Salvador başkanı Nayib Bukele Bitcoin'in 2022'de 100 bin doları bulacağını ve bu süreçte iki ülkenin daha Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini açıklamıştı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecon, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 45 bin 800 dolardan 43 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, 6 Ocak sabah saatlerinde 42 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 6,60 değer kaybeden Ethereum 3 bin 447 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ethereum 6 Ocak sabah saatlerine yüzde 2,72'lik düşüş ile başladı.

DOGECOİN NE KADAR?

Son dönemlerin en çok değer kaybeden kripto varlıklarından biri olan Dogecoin 0,15 cent seviyesine kadar geriledi. Dogecoin 6 Ocak sabah saatlerinde yüzde 8,29 değer kaybetti.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 0,71 dolara kadar düşen Ripple 6 Ocak sabah saatlerinde 0,75 dolar oldu.

