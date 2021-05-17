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Kripto paralarda büyük kayıp! | Kripto paraların düşmesinin nedeni ne? Yükselir mi? İşte uzman yorumları…

17.05.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasının en büyüklerinden biri olan Bitcoin, bir süredir kan kaybediyordu. Analistler, Bitcoin’in yükselmesini beklerken, Bitcoin 45 bin doların altına gerileyerek, yatırımcına ciddi zarar verdi. Piyasa hacmi yüzde 50’den fazla olan BTC, geçtiğimiz günlerde giderek düşerek yüzde 40 seviyesinin altına geriledi. Son bir ayda inanılmaz düşüşler yaşayarak yatırımcısını endişelendirmesinin ardından ise, diğer küçük büyük kripto paralarda da ciddi düşüşler yaşandı.

Son zamanların favori kripto para birimi Ethereum, her gün rekor tazelerken o da düşüşe geçti. 4 bin doların üzerine çıkan Ethereum, şu an için tekrar 3 bin doların altına geriledi. Bunun yanında Cardano’yu (ADA) takip eden birçok analist, yükseliş trendi yakalamasını bekliyor. ADA’nın Bitcoin karşısında şimdiye kadar yaptığı en yüksek değer 2018’de 0.00008 oldu. Uzmanlar, mevcut fiyatlardan bu seviyeye ölçülü bir hareket olursa, %105 daha artabileceği anlamına gelebileceğini söylüyor.

100 birimden 94'ü değer kaybetti

Kripto para piyasasında geçen hafta başlayan düşüş yeni haftada da devam ediyor. Piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 10'dan fazla daralarak 1 trilyon 978 milyar dolara geriledi.
İlk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1 trilyon 978 milyar dolara geriledi. Bitcoin üzerindeki satış baskısının etkisiyle gelen genel satışlarla beraber, en büyük 100 birimden 94'ünün değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasında yer aldı.
Bitcoin'in fiyatı da aynı süreçte yüzde 10 değer kaybederek 43 bin 538 dolara geriledi. BTC'nin son yedi günlük değer kaybı da yüzde 25'i geçti. Bitcoin'in toplam piyasa büyüklüğü 800 milyar dolara geriledi. BTC'nin hakimiyeti ise yüzde 39 seviyelerine düştü.
Ethereum da kayıptan kendi payını aldı. ETH'nin fiyatı yüzde 13'den fazla düşüş gösterdi ve 3 bin 300 dolara geriledi.
Ripple (XRP) cephesinde de düşüş gözlemlendi. XRP yüzde 11'den fazla değer kaybederek 1.39 dolara indi.
Önceki haftalarda 70 dolara cente kadar çıkan DOGE'un fiyatı da yüzde 9 düşüş göstererek 0.48 dolar oldu.

KRİPTO PARALAR YÜKSELİR Mİ?

KRİPTO PARALAR YÜKSELİR Mİ?
Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?" başlıklı piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"Yaklaşık bir ay önce Cardano, blok üretiminin yüzde 100 ademi merkeziyetçiliğe ulaştığını duyurdu. IOHK'ya göre, ademi merkeziyet kademeli oldu ve bu, merkezi otoritelerden bağımsız bir protokol oluşturmanın ilk adımdı Cardano şimdi de DPT operatörünü açmayı planlıyor. Şirket, DPT ademi merkeziyetinin dağıtılmış düğümler arasında güvenilir ve etkili bir bağlantı kurmayı amaçladığını belirtiyor.”
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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