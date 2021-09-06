Kripto paralarda büyük yükseliş! 6 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 6 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 6 Eylül Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin'de %4,10'lük bir değer artışı meydana geldi. Bitcoin böylece yeniden 50 bin doların üzerine çıktı. Peki 6 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

6 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

5 Eylül haftanın ilk günü Bitcoin güne %4,10'luk bir değer artışıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 51.732,8 yani 431.081,73 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 51.481,6 - 51.941,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $32,33B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%1,76'lık bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.930,17 yani 32.698,39 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne %4,42'lik bir yükselişle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,311672 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,310292 - 0,316047 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,42B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne %6,32'lik bir değer artışıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,32152 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,30608 - 1,33934 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,51B.

