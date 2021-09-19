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Kripto paralarda değer kaybı! 19 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 19 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

19.09.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Eylül haftanın son günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum bugün düşüş yaşadı. Bitcoin bugün %0,72 seviyesinde değer kaybetti. Peki 19 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 19 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda değer kaybı! 19 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 19 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 19 Eylül Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %0,72 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 19 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

19 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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19 Eylül haftanın son günü Bitcoin güne %0,72'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 48.299,4 yani 387.093,50 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 47.650,8 - 48.341,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $28,04B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%1,97'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.444,17 yani 29.800,10 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Güne %1,26'lık bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,240935 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,238537 - 0,241403 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $874,20M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Güne %0,44'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,08124 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,06500 - 1,08344 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,08B.

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