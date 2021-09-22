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Kripto paralarda değer kaybı sürüyor! 22 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 22 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

22.09.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül haftanın üçüncü günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple ve Ethereum bugün düşüş yaşadı. Dogecoin ise değer kazandı. Bitcoin bugün %-2,35 seviyesinde değer kaybetti. Peki 22 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 22 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda değer kaybı sürüyor! 22 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 22 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Popüler kripto para birimi BTC önceki günlerde düşüşe geçmişti. 22 Eylül Çarşamba haftanın üçüncü günü Bitcoin'de %-2,35 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 22 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

22 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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22 Eylül haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %-2,35'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 42,270.3 yani 364,994.01 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 40,585.7 - 42,398.5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $46.10B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%-4,48'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 2,924.70 yani 25,230.79 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Güne %0,70'lik bir değer artışı ile başlayan Dogecoin, bugün $ 0,209718 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,200055 - 0,213440 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,90B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Güne %1,16'lık bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 0.93845 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0.86813 - 0.94287 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4.69B.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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