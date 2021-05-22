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Kripto paralarda düşüş! 22 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 22 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

22.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ve kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralar Çin'den gelen yasak haberi üzerine büyük bir düşüş yaşadı. Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları 22 Mayıs gününde merak ediliyor. Peki 22 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 22 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte yanıtı...

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

22 Mayıs Cumartesi günü Bitcoin güne %11,83'lük bir değer kaybı ile başladı.
Bitcoin şu anda $ 35.656,8 yani 300,15 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 35.314,9 - 38.056,8 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $80,73B.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
%20,37'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.194,58 yani 18,47 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 2.162,84 - 2.481,06 arası değişim gösteren Ethereum'un 24 saatlik hacmi ise $52,83B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
%22,76'lik bir düşüş yaşayan Ripple XRP şu anda $ 0,86496 yani 7,28 Türk Lirası değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,82006 - 1,01342 dolar değerinde değişim gösterdi.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
%16,91'lik bir düşüş yaşayan Dogecoin bugün $ 0,322661 yani 2,72 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,317692 - 0,359675 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $7,41B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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