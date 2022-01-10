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Kripto paralarda düşüş! Bitcoin 40 bin doların altını gördü

10.01.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ocak haftanın ilk gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto para piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, bugün eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını gördü. İşte kripto piyasasıyla ilgili son gelişmeler...

Kripto paralarda düşüş! Bitcoin 40 bin doların altını gördü

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 10 Ocak Pazartesi günü Bitcoin Eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını test etti. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ilk ayında düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki 10 Ocak 2022 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

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BİTCOİN NE KADAR?

Geçen yıl yaklaşık yüzde 60 değer kazanan Bitcoin, bugün sabah 40 bin dolar seviyelerinden altına indi. Piyasa değerine göre en büyük dijital varlık olan Bitcoin, kasım ayında 69.000 dolara yaklaşarak rekor kırdı ve 2016’dan bu yana yüzde 4,700’den fazla arttı.

Yılbaşından bu yana yüzde 13'ü aşan gerileme gösteren Bitcoin 40 bin doların altını test etti.

Böylelikle Eylül ayından bu yana Bitcoin'de ilk kez 40 bin doların altı görüldü.

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD’li dev banka Goldman Sachs, bir analiz raporu yayımlayarak Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini göreceğini belirtti. Aynı zamanda yayımlanan raporda Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşarak altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.

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100 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin'in bu yıl 100.000 dolarlık değere ulaşacağını iddia etmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Balon balon balon.. Okadar çok dolandırma vakası varki. Emeğinizi bir kaç dakikada hiç hediyorlar. Kurumlar tarafından desteklenip alt yapı oluşturulana kadar uzak durun.

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