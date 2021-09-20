Kripto paralarda önemli düşüş! 20 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 20 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 20 Eylül Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin'de %-6,75 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde yeniden 50 bin doların altına inmişti. Peki 20 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

20 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

20 Eylül haftanın ilk günü Bitcoin güne %-6,75'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 45,014.0 yani 390,622.06 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 44,680.4 - 47,323.9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $28,04B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%-9,01'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3,132.57 yani 29.800,10 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne %-8,91'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,218980 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,215645 - 0,233341 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,36B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne %-10.79'luk bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 0.96452 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0.95185 - 1.04944 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3.44B.

